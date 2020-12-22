Mehmet Ali Erbil: Kiralarla Geçiniyorum Hiç Yanlış Evlilik Yapmamışım

Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil, Söylemezsem Olmaz adlı magazin programınına katıldı. Hastalığına dair açıklamalar yapan Mehmet Ali Erbil, eski eşlerine dair de çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Tehlikeli bir hastalığı atlatan Mehmet Ali Erbil sağlık durumunun şu an iyi olduğunu söyledi. Mehmet Ali Erbil, “Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi” dedi. Erbil bu süreçte eski eşlerinin hep yanında olduğuna da değindi.

Mehmet Ali Erbil bu dönemde çalışamadığını söyledi ve kiralarla geçindiğini ifade etti. Başarılı sanatçı Mehmet Ali Erbil “Allah’tan bugüne kadar satıp savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak bu pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize.” dedi.

Mehmet Ali Erbil aşk hayatına dair de açıklamalar yaptı. Mehmet Ali Erbil, Hayatında kimse olmadığını söyledi.

Başarılı şovmen şu an için yanında sadece hemşiresi olduğunu ancak hiç yanlış eş seçmediğini hepsinin hastalığı sırasında yanında olduğunu söyledi ve teşekkür etti.

Mehmet Ali Erbil “Hemşirem var yanımda, onun dışında kimse yok. Ama hiç yanlış eş seçimim olmadı. Hepsi yanımdaydı, hastalığımda en kötü günümde” açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Erbil, “Bir daha evlenir misiniz” sorusuna ise net bir cevap verdi ve “Evlenirim” dedi..