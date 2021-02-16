Mehmet Ali Erbil Evleniyor mu? Mehmet Ali Erbil Kiminle Evlenecek?

Magazin gündemine Mehmet Ali Erbil bomba gidi düştü! Kariye, filmleri, oyuncuğu ve sunduğu yarışma programları ile adından sık sık bahsettiren Mehmet Ali Erbil özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeyi başarıyor!

Her yaptığı hareketi olay olan isimlerden biri de şüphesiz Mehmet Ali Erbil! Daha önce da evlilik yapmış Mehmet Ali Erbil’in aşk hayatı da gündem oluyor. Fakat gelen son haberlere göre Mehmet Ali Erbil bir kez daha evleniyor! Peki kim bu şanslı kadın tüm detaylar ise haberimizde.

En sevilen isimlerden biri Mehmet Ali Erbil’in tekrar evleniyor haberleri ise magazin dünyasını alt üst etti!

YENİDEN Mİ EVLENİYORLAR?

Televizyon ekranlarının renkli isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in eski eşi ile tekrar birlikte olacağı gündem! Magazin dünyasından çıkan dedikodulara göre Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ile bir kez daha nikah masasına oturacak.

SAĞLIK SORUNLARI VARDI

Mehmet Ali Erbil ise sık sık gündeme sağlık sorunları ile gelmişti son zamanlarda. Hayranlarını üzen bu haberler sonrasında ise Mehmet Ali Erbil’in yavaş yavaş kendini toparladığı ve yürüyebildiği görülmüştü. Bu mutlu haber ise hayranlarını da sevindirmişti.

KIZI PAYLAŞTI

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar hakkındaki dedikodular ise kızları Yasmin Erbil’in paylaştığı fotoğraftan sonra başladı. Kızları Yasmin Erbil tarafından paylaşılan fotoğraftaki o ince detay hayranlar tarafından hemen fark edildi!

Yasmin Erbal, anne ve babasının fotoğrafını paylaşmış ve sevgililer gününüz kutlu olsun diye de ufak bir not düşmüştü! Bu ufak nottan sonra ise hayranları oldukça şaşırmış ve tekrar evlilik gündeme gelmişti.

TAKDİRE ŞAYAN HARAKETLER

Mehmet Ali Erbil’in sağlık sorunları baş gösterdiği andan beri de eksi eşi Nergis Kumbasar kendisine destek olmuştu. Maddi ve manevi olarak Mehmet Ali Erbil’e sunduğu bu destek ise ikilinin hayranlarının gözlerinden de kaçmadı.

Gündemi sarsan bu olay hakkında ise henüz ne Mehmet Ali Erbil’den ne de Nergis Kumbasar resmi bir açıklama gelmedi.

Mehmet Ali Erbil’in Özel Hayatı

8 Şubat 1957 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Ali Erbil ise daha çok birkaç kez evlilik yaptı.

İlk evliliği 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapmış ve 198 yılında çift boşanmıştı. Daha sonra ise çift bir kez daha nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir kızları var.

Mehmet Ali Erbil ise 1989 yılında Nergis Kumbasar ile evlenmiş ve Yasmin adında bir kızları olmuştu. İkili ise 1996 yılında boşandılar.

Erbil ise 2001 yılında Sedef Altuntaş ile evlendi ve 2003 yılında boşandı.

Son olarak ise Erbil 2005 yılında Tuğba Coşkun ile evlendi ve 2011 yılında boşandı. Çiftin bir oğulları var.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 22:25