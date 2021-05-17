Mehmet Ali Erbil En Büyük Pişmanlığını Açıkladı

Ekranların sevilen isim Mehmet Ali Erbil, Yeniköy sahilinde gitti ve gazetecilerle orada bir sohbet gerçekleştirdi. Seneler önce Nefise Karatay ile bir dergiye vermiş olduğu poz sebebi ile pişmanlık yaşadığını ifade eden Mehmet Ali Erbil, boşboğazlık olduğunu ve böyle bir açıklamaya gerek olmadığını söyledi. Yeniköy'de güneşli havanın tadını çıkaran Mehmet Ali Erbil, 100 senelik Yeniköylü olduğunu, babasının ve dedesinin Yeniköylü olduğunu dile getirdi. Sahile atmış olduğu sandalyesinde oturan ünlü şovmen Erbil, deniz manzarası eşliğinde muhabirlerin kendisine sorduğu soruları yanıtladı. Pandemi sebebiyle torununu çok fazla göremediğini ve bu yüzden torununu çok fazla özlediğini ifade eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, torununa daha kucağına alamadığını ancak Allah'tan iki aşısını da olduğunu söyledi. Aşı olduğu için daha güvende olduğunu belirten Mehmet Ali Erbil, hastaneye gidip yattığını öncesinde de test yaptırdıklarını söyledi.

Kaçış sendromu hastalığı ardından yürümekte zorluk çektiğini ifade eden ünlü şovmen, yürümesini ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'e benzeterek dikkat çekti. Yürümesinde biraz dengesizlik olduğunu fakat buna da şükür ettiğini ifade eden ünlü şovmen, yeniden program yapmak istediğini de söyledi. Kendisine gelen 12 teklif olduğunu ve kendisinin de ekranları çok istediğini ve çok özlediğini açıkladı. Bunun yanı sıra, nostalji olarak da Çarkıfelek ile dönmesinin çok daha anlamlı olacağını ve haftada 2 gün olarak düşündüğünü söyledi. Çarkıfelek gibi eğlence programlarının daha cazip hale geleceğini düşündüğünü ifade eden ünlü şovmen, salgın sebebiyle kira almakta güçlük çektiğini söyledi fakat Allah'tan bankaya 4 küsür milyon lira koymuşum, diyerek muhabirleri güldürdü.

Ünlü şovmen seneler önce Nefise Karatay ile bir dergiye vermiş olduğu poz ile ilgili pişmanlık yaşadığını söyledi. Yıllardır içinde bu sebeple vicdan azabı duyduğunu ifade eden Mehmet Ali Erbil, yaptığının yanlış olduğunu düşündüğünü ifade etti.