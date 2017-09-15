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Mehmet Ali Erbil'den 'taciz' iddialarına yanıt geldi !

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan sette taciz iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

15 Eylül 2017 Cuma 14:15
Mehmet Ali Erbil'den 'taciz' iddialarına yanıt geldi !

Şovmen Mehmet Ali Erbil’in kadrosunda bulunduğu Türk Malı dizisinden burada çalışan asistan bir kızı rahatsız ettiği gerekçesiyle kovulduğu haberleri yapılmıştı. Hatta Erbil’in Çarkıfelek programının da bitirileceği iddia edilmişti. Mehmet Ali Erbil bu haberlerle ilgili sessizliğini haberlerin çıktığı gece ınstagram hesabından yaptığı bir yayınla yalanladı. Yanında bir arkadaşıyla birlikte kamera karşısına geçen Erbil “Bana iftira atıyorlar” demekle yetinirken, yanındaki arkadaşı bu haberleri yapanları suçlayan bir dille konuşmayı tercih etti.

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