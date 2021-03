Megadeth'in yeni albümü geliyor!

Metal müzik dünyasının önde gelen isimlerinden olan Dave Mustaine, yeni albüm hazırlığıyla ilgili heyecan verici bir haber paylaştı. Megadeth adlı metal müzik grubunun kurucusu olan Mustaine'in bu haberi metal müzik tutkunlarını adeta havalara uçurdu. Yeni albümle ilgili vokal çalışmalarına Şubat ayının ilk günlerinde başladıklarını aktaran Mustaine, albümün neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi. Megadeth adlı metal müzik grubunun vokalisti ve gitaristi olan Mustaine, albümün adının The Sick, The Dying And The Dead (Hasta, Ölen ve Ölü) olacağını duyurdu.

"Albüme son halini vermeye çalışıyoruz"

Merakla beklenen albümün içeriği hakkında birçok sorunun geldiği kaydeden ünlü müzisyen, albümde bir cover şarkının yer alacağını belirtti. Cover parça dışında albümün yeni şarkılardan oluşacağını aktaran Mustaine, şarkı sözleri kısmının tamamen sona erdiğini kaydetti. Gitar sololarını şarkıya eklemeye çalıştıklarını belirten Mustaine, vokal kısmının neredeyse tamamlandığını söyledi. Ünlü müzisyen, şarkıya lezzet katacak olan klavye ve vokallerle birlikte albüme son halini vereceklerini aktardı.

Albümün çıkış zamanına dair iki seçenek!

Albümün çıkış zamanı konusunda kararsız olduklarını kaydeden Mustaine, sahneye çıkabilecekleri salgın sonrası döenmde albümü yayınlamanın bir seçenek olduğunu belirtti. Mustaine, diğer ihtimalin ise salgın döneminde dinleyicilere bir hediye vermek ve sahneye çıkana kadar şarkıları özümsemeleri için erkenden yayınlamak olduğunu söyledi. Dave Mustaine, profesyonel müzik kariyerine 1981 yılında Panic adlı grupla başladı. 1982-83'te ünlü metal müzik grubu Metallica'nın kardosuna dahil olan Mustaine, yaşadığı birtakım anlaşmazlıklar sonrasında gruptan ayrıldı. 1983 yılında Megadeth'i kuran Dave Mustaine, "Rust in Peace", "Peace Sells" ve "Cryptic Writings" gibi önemli albümlere imza attı.