Masumlar Apartmanı’nda Sona Yaklaşılıyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, Salı akşamları seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Sezonun en çok izlenen ve ilgi ile karşılanan yapımlarından birisi olan “Masumlar Apartmanı’nın” her yeni bölümü merakla edilip heyecanla izlenilmeye devam ediyor. Farklı hayatları konu edinen dizi de yaşanan gelişmeler izleyicileri ekranlara kilitliyor. Son olarak Safiye’nin yıllar sonra dışarı çıkması konusu gündeme gelmişti. Seyirci bu beklentiyi heyecanla beklerken yayınlanan son bölümde hayal kırıklığına uğradıklarını belirtmişti. 21. bölümünü geride bırakan dizinin 22. bölümünün ön izlemesi ise dizinin hayranları ile buluştu. 22. bölümde Ezgi Mola'nın hayat verdiği “Safiye” karakteri yaşadığı kabus gibi hayattan tam olarak çıkmak üzere iken Naci'nin geçirdiği hastalık ile yeniden aynı kısır döngü olan sürece geri dönmek üzere.

Safiye sonunda annesinin sesini susturmayı başarmış ve Naci ile dışarı çıkmayı kabul etmişti ancak hasta olan Naci, Safiye ile olan randevusuna geleceği gün oteldeki odasında düşüp kalmıştı ve Safiye ile buluşmaya gidememişti. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ise Naci’nin hastaneye kaldırılıp Safiye’nin ise tramva geçirdiği sahneler ekranlara gelecek. Annesinin “Uğursuz” şeklinde kendisine seslenen sesini tekrardan kulaklarında duyan Safiye, Naci'nin başına gelenler yüzünden kendisini suçlayacak. İlk başlarda izleyiciler Han’ın Naci’ye olan tepkisine kızmıştı ancak seyirci kitlesi Safiye’nin içine düştüğü durumu görünce Han’ın ne kadar haklı olduğunu anladı. Diğer taraftan Naci’nin ise tekrardan iyileşip sağlığına kavuşması ve ardından Safiye ile buluşması yaşanacak mı henüz bilinmiyor. Ancak yeni bölümler bu gelişmeleri konu edinecek. Dizinin 22. yeni bölümü 16 Şubat akşamında TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Aynı zamanda Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünde farklı bir gelişme daha ekranlara gelecek. Geceleri Han’ın çöp toplamaya çıkması ve çocukluğundaki unutamadığı öğretmenin yerine koyduğu cansız manken ile konuşurken Esra’ya yakalanan Han’ın bu durumu nasıl kurtaracağı ise merak edilmekte.