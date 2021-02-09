Masumlar Apartmanı Şok Ayrılık Haberi! Hangi Oyuncu Diziye Veda Ediyor?

TRT 1 ekranlarının gözdesi olan Masumlar Apartmanı, Salı akşamlarının adeta bir vazgeçilmezi haline geldi. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda İnci karakterine hayat veren başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah dışarı çıktığı bir sırada kameralara yakalandı. Muhabirlerden gelen sorulara yanıt veren başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz gün hesabından yaptığı hastalık haberi hakkında konuştu. İşte oyuncunun MS hastalığı ile ilgili detaylar…

Oyuncunun geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı MS hastalığı ile ilgili başlangıç şüphesi yaşadığı için kontroller yaptığını söylemesi takipçilerine üzmüştü. Abdullah, konuya açıklık getirdi. Ünlü oyuncuyu yolda gören muhabirler ise kendisine sorular yöneltti. Masumlar Apartmanı’nda “İnci” karakterine hayat veren Abdullah’ın söyledikleri dikkat çekti. Sosyal medya kullanmayı sevdiğini ve oradan insanlarla iletişim kurabildiğin açıklayan oyuncu, hastalığı sorulduğunda ise hastalık işte gelebiliyor ifadelerinde bulundu. Kameramanların kendisini görüntülediği sırada maskesiz olarak yakalanan oyuncu, evcil hayvanı ile yürüyüşe çıkmıştı. Muhabirlerin ve kameramanların da kendisine fazla yaklaşmasını istemeyen Farah Zeynep Abdullah, son dönemlerin en beğenilen dizilerinden biri olan “Masumlar Apartmanı” projesinde canlandırdığı “İnci” karakteri ile ilgili de diziden ayrılacağı yönündeki dedikoduları yalanladı. Ve böyle bir durumun gündemde yer almadığı haberini verdi. Hastalığı hakkında fazla bir bilgi öğrenilemedi. Ancak oyuncu bu durumun bir hastalık olduğunu ve gelebildiğini ifade etti. Oyuncunun diziden ayrılacağı yönündeki haberler yalanmış. Farah Zeynep Abdullah, proje içinde canlandırdığı “İnci” karakteri ile senaryoda yer almaya devam ediyor. Öyle ki, dizinin takipçileri ve ünlü oyuncunun hayranları bu gelişmeye çok sevinecek gibi duruyor. Projede Han ile bir evlilik yapan “İnci” son bölümlerde oldukça değişim göstermişti. Sonrasında ise Safiye gibi temizlik konusunda biraz takıntı oluşturma durumu ise dizi hayranlarını gülümseten bir gelişme oldu. Projede önemli bir yer tutan “İnci” karakterinin sete devam etmesi Masumlar Apartmanı için oldukça önemli iken oyuncunun dizide kalması beklenen haberi verdi.