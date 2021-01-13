Masumlar Apartmanı Safiye'nin anneannesi Meryem kim? Serpil Gül kimdir?

Ekranların fenomen dizisi Masumlar Apartmanı her hafta yayınlanan bölümü ile reyting rekoru kırmaya devam ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlamadır. Dizinin yapımını Onur Güvenatam üstlenmektedir. Senaryo Deniz Madanoğlu ve Rana Mamatlıoğlu tarafından yazılmaktadır ve yönetmen koltuklarında ise Çağrı Vila Lostuvalı, Ender Mıhlar ve Çiğdem Bozali oturmaktadır. Dizinin başrolünde Ezgi Mola,Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve pek çok başarılı isimler bulunmaktadır.

Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor ve kadro genişlemeye devam ediyor. İşte yeni katılan isim ve rolü haberimizde..

Bomba transfer!

Masumlar Apartmanı'na rahmetli Hasibe karakterinin annesi dahil oluyor. Açelya Devrim Yılhan tarafından canlandırılan Hasibe'nin annesi rolünü ise kimin canlandıracağı belli oldu. Başarılı oyuncu Serpil Gül canlandıracak. Birsen Altuntaş tarafından duyurulan anneanne karakterinin ismi ise Meryem olduğu öğrenildi.

Serpil Gül Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor. Serpil Gül Meryem anneanne rolü ile ekranlara gelecek. Dizide Safiye, Neriman, Gülben ve Han'ın anneannesi olarak karşımıza çıkacak. Meryem anneanne sayesinde Hasibe'nin neden böyle bir karakter olduğuda ortaya çıkacak. Hasibe'den Safiye'ye geçen travmatik sorunların asıl kökeni Meryem anneanne mi?Meryem anneanne ilerleyen bölümlerde ekrana gelecek ve hep beraber göreceğiz. Dizi ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda aktarmaya devam edeceğiz.

Masumlar Apartmanı her Salı TRT 1 ekranlarında yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Meryem anneni ise şimdiden merak konusu oldu. Serpil Gül kimdir, kaç yaşında işte Serpil Gül hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

Serpil Gül kimdir?

1962 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Sayısız tiyatro oyunu bulunmaktadır. Daha sonradan dizi ve filmlerde yer almıştır.

Rol adığı dizi ve filmlerden bazıları ise şöyledir:

Ölene Kadar

Yaralı Yürek

Kırık Kanatlar

Bir Umut Yeter

Körfez

Mucize

Benim İçin Üzülme







Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 18:00