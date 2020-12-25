Masumlar Apartmanı Safiye ile Naci Evleniyor!

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye ile Naci'nin evlilik sahneleri damga vuracak. Sosyal medyaya sızan görüntüler dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi sezona damga vurmuş ve reytinglerde zirveyi kimseyi kaptırmamıştı. Sezonun en çok konuşulan dizisi olan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ile Naci'nin evlilik sahneleri damga vuracak.

Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakteri ile ilgi odağı olan dizide gelecek bölüm düğün sahneleri olay yarayacak. Safiye ile Naci'nin ertelenen mutluluğu mu geliyor? Naci'nin karısı neden döndü derken sosyal medyaya sızan sahnelerde Safiye ve Naci'nin evlendiği görüldü.

Masumlar Apartmanı'nı dizisinde çekilen görüntülerde Safiye ile Naci'nin evlenmek üzere evden çıktığı görüldü. Safiye'nin üzerinde gelinlik gören dizinin hayranları o kareleri yoruma tuttu. Kullanıcılar bu sahnelerin büyük olasılıkla Gülben'in hayali olarak yorumladı.

İşte Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Naci'nin evlilik sahneleri;

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 15:52