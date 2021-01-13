Masumlar Apartmanı Safiye ekranda ve sette çok başka! İşte Ezgi Mola

Masumlar Apartmanı TRT1 ekranlarında yayınlanıyor ve çok sevilen bir dizi. İlk günden beri konusu itibari ile seyircilerin ilgisini çekip senaryonun devamını merak ettiriyor. Dikkat çeken sahneler ile izleyicileri büyülerken ünlü oyuncuların performansları ise sezona damga vuruyor. Her bir karakter ayrı ayrı takip edilirken tüm ekip özveri ile çalışmakta. Daha önce ekranlarda görülmemiş bir konu ile çekimleri yapılan dizinin oldukça güçlü bir hikayesi bulunmakta. 2020-2021 sezonu ile de hayranlarına göre en başarılı dizilerden biri.

Hikayenin akış gücü televizyonlara geldiği ilk günden beri yüksek tempolu bir şekilde ilerliyor. İzlediklerimize kendimizi kaptırırken zaman zaman kendimizi de sorguluyoruz. Her şey çok kötü oldu derken bir bakmışız sevdiğimiz karakter bambaşka bir hale bürünmüş. İşte bu senaryonun gücü. Öyle ki artık oyuncular sanki evimizde artık bizimle yaşıyor. Reytinglerin de doğruladığı bu durum her hafta istikrarlı bir şekilde devam etmekte.

Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola, ve Gülben’i Merve Dizdar, birlikte projelerde yer almaya devam ediyor. Alice müzikalinden sonra Masumlar Apartmanı’nda da performans sergileyen ikili adeta harikalar yaratmakta.

Ezgi Mola Hikmet karakterini canlandıran Metin Coşkun ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca binlerce beğeni aldı. Mola, fotoğrafın altına Canım Metin abicim ve Merve’m notunu düşerken takipçileri ise fotoğrafa hayran kaldı. 300 bin beğeni alan paylaşıma Merve Dizdar ikisini de çok sevdiğini belirten bir yorum yazdı. Farah Zeynep Abdullah paylaşımın altına emoji yorumu eklerken, Esra Ruşan ise onları izlemeye doyamadığını ifade eden bir yorum yazdı.

Ciddi bir izleyici kitlesi bulunan Masumlar Apartmanı’nın hayranlarından birkaçı ise düşündüklerini, yorumlarda “İşte oyunculuk bu!” ,”Maşallah Ezgi Hanım bu nasıl bir oyunculuk”, “Oyunculuğu konuşturmak diye buna denir.” gibi ifadeler kullandı. Hem Safiye hem de Gülben karakterinin çok iyi bir şekilde canlandırıldığını açıklayan dizi takipçileri beğeni dolu cümlelerini yazdı.

Ezgi bizi ağlatmak zorunda mısın?

Paylaşılan fotoğrafın altına bir takipçi ise “Ezgi bizi ağlatmak zorunda mısın?” şeklinde yorum yazdı. Görünen o ki oyuncular harika performanslar sergilerken seyirciler de diziye tamamen bağlanmış durumda.