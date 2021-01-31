Masumlar Apartmanı'nın İncisi MS Hastalığı Açıklamasıyla Hayranlarını Korkuttu!

Sevilen oyuncu Farah Zeynep Abdullah MS( Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesi ile tetkikler yaptırdığını ifade etti. Başarılı oyuncu açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi, boyun fıtığının dışında tiroidimde de sıkıntılar var kontroller sırasında doktorlar MS’ten şüphelendi, hatta MS hastalığın araştırmak için benden 2 kez omurilik sıvısı alındı. İlkinde lokal anestezi yapıldı 1 hafta sonra tekrar genel anestezi işlem yapılırken rol aldım Şampiyon filmi aklıma geldi. Orada kanseri bir kızı canlandırıyordum ‘ Ben bu saniye görmüştüm ben bunları yaşadım'. Şeklinde açıklamasına yer verirken güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın test sonuçlarından MS olmadığı öğrenildi.

Farah Zeynep Abdullah Kimdir?

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17 Ağustos 1989'da İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncunun babası Arap kökenlidir. Annesi ise Boşnak kökenlidir. Çok küçük yaşlarda Tiyatro ve müziğe karşı ilgisi başlamıştır. Hyatının bir döneminde babasının işlerinden dolayı İngiltere'ye taşınmak zorunda kalmıştır. İngiltere'ye taşınan oyuncu lise eğitimini Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız lisesinde başlamıştır amangiltere'ye taşınmak zorunda olduğundan dolayı, birinci sınıfta bu liseden ayrılıp İngiltere'ye taşınmıştırngiltere'de Fransızca dil eğitimi aynı zamanda, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık üzerine eğitimler aldı.

Henüz üniversiteye hazırlık aşamasında iken Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı sevilen diziden oyunculuk teklifi geldi. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Aylin karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah bu dizide adını duyurmayı başarmıştır.

Devamında ise Kelebeğin Rüyası adlı dizide usta isimler Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile başrol paylaşmıştır. Daha sonra ise 2014 yılının en başarılı filmlerinden sayılan Çağan Irmak'ın yönettiği Unutursam Fısılda filminde Hatice karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Oyuncu şu sıralar ise ekranların sevilen dizisi olan Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini oynamaktadır. Güzel oyuncunun çok sayıda ödülü ve seslendirme projeleri de bulunmaktadır.