Masumlar Apartmanı Naci Hoca ölecek mi? Tansel Öngel diziden ne zaman ayrılacak?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin gençlik aşkı Naci Hoca karakterini canlandıran Tansel Öngel senaryo gereği ölerek dizinin kadrosundan ayrılacak. Naci ve Safiye 'nin aşkı ise izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile izleniyor. Bu nedenle Naci karakterinin ne zaman öleceği merak ediliyor. Peki Naci karakteri ne zaman ölecek?

Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisi ile 13 bölümlük bir anlaşma yapmıştır ve dizide 10 bölüm yer almıştır. Bu nedenle dizinin kadrosundan yakın zamanda ayrılması bekleniyor. Fakat izleyici Safiye ve Naci'yi bir arada görmek istiyor. Hasta olduğu için yıllar sonra Safiye'nin karşısına çıkan Naci'nin Safiye'ye iyi gelen tarafı ise keyifli anlara tanıklık ediyor. Bir takım iddialara göre ise bu aşk hikayesinin uzatılacak fakat Naci karakterinin bölümlerinin uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Masumlar Apartmanı her hafta yayınlanan bölümü ile reyting rekoru kırmaya devam ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlamadır. Dizinin yapımını Onur Güvenatam üstlenmektedir. Senaryo Deniz Madanoğlu ve Rana Mamatlıoğlu tarafından yazılmaktadır ve yönetmen koltuklarında ise Çağrı Vila Lostuvalı, Ender Mıhlar ve Çiğdem Bozali oturmaktadır. Dizinin başrolünde Ezgi Mola,Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve pek çok başarılı isimler bulunmaktadır. Masumlar Apartmanı her salı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.



Tansel Öngel kimdir?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 Kilis’de dünya'ya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başlayarak hala görevini sürdürmektedir. Birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Yer adığı bazı projeler ise şöyledir; Benim İçin Üzülme ,Muhteşem Yüzyıl, Geniş Aile ,Bu Kalp Seni Unutur mu?, Elveda Derken , Kaybolan Yıllar ,Adak ,Güz Yangını,Kısmet ,Uy Başuma Gelenler.



