Masumlar Apartmanı Naci Hoca evli mi? Naci'nin eşini kim canlandırıyor? Pervin Bağdat kimdir?

Masumlar Apartmanı Safiye'nin ( Ezgi Mola) lisedeki aşkı Naci'nin ( Tansel Öngel) geri dönmesiyle ortalık karışmaya başladı. Safiye eski aşkını öldü sanarken yaşadığını görünce şok geçirdi. Naci Hoca Safiye'nin karşı binasındaki otele yerleşti. Aynı zamanda Neriman'ın öğretmenidir. Yayınlanan son bölümünde ise evli olduğu ortaya çıktı. Peki kiminle evli?

Naci'nin eşi rolünü Pervin Bağdat canlandıracak. Peki Pervin Bağdat kimdir?

Pervin Bağdat kimdir?

12 Eylül 1981 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Fakültesi'nden mezun oldu.

Bizim Evin Halleri, Dabbe Bir Cin Vakası, Htr2b Dönüşüm, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek, 7 YÜZ gibi dizi ve filmlerde yer almıştır.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 21:30