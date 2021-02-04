Masumlar Apartmanı Naci Diziden Ayrılıyor

Her salı TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisi adeta reyting rekorları kırıyor. Usta kadrosu ve akıcı, sürükleyen senaryosu ile izleyenleri adeta büyüleyen dizide bir oyuncu gelecek haftalarda diziye veda edecek. Usta isimler, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizi izlenme rekorları kırıyor. Her hafta salı günü izleyicileriyle buluşan Masumlar Apartmanı’nın başrol oyuncularından Ezgi Mola tam 8 sene sonra ekranlara döndü, Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola görüldüğü üzere performansından hiçbir şey kaybetmemiş.

Masumlar Apartmanı dizisini hikâyesinden önemli bir karaktere can veren Tansel Öngel diziye sonradan katılmasına rağmen izleyicileri kendisine hemen alıştırdı. Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel, Safiye'nin ilk aşk olarak bilinmektedir. Dizi kadrosuna sonradan katılan Tansel Öngel’in yakın bir zamanda diziden ayrılması bekleniyor.

Safiye ve Naci'nin birbirlerine olan tavırları izleyiciler tarafından hem duygusal hem de ilgi çekici bulundu. Tansel önderi Masumlar Apartmanı dizisi 13 bölümlük bir anlaşma imzaladığı, ve toplamda şimdiye kadar 10 bölümde yer aldığı biliniyor. Kısa bir süre sonra diziden ayrılacak olan Naci'nin hangi senaryo ile diziden ayrılacağı izleyenler tarafından oldukça merak edilmeye başlandı.

Alınan diğer bir bilgiye göre ise Naci karakterinin izleyiciler tarafından oldukça sevildiği bu yüzden 13 bölümlük anlaşmanın biraz daha uzatabileceği konusunda bazı duyumlar mevcut. Safiye ile Naci'nin birbirine olan duygularının nasıl bir sınavdan geçeceği ise izleyenler tarafından oldukça merak konusu oldu. Naci karakterinin dizide beklendiğinden daha çok sevilmesi ve Safiye ile olan arasındaki ilişkiye izleyiciler tarafından ilgi görmesi sonucu, birçok kişi Naci'nin diziden ayrılmaması gerektiğini düşünmektedir. Şu anlık Naci'nin dizide daha fazla kalacağını ilişki net bir bilgi olmasa da, eğer bir açıklama gelmezse dizinin 13. bölümünde Naci karakterine veda edileceği bilinmektedir.