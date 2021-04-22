Masumlar Apartmanı Kategorilere Ayrıldı! İşte Oyuncuların En Belirgin Özellikleri

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden ve dün akşam 30. yeni bölümünü paylaşan Masumlar Apartmanı'nın 3 başarılı kadın oyuncusu Pazartesi akşamında Haber Global’da canlı olarak yayınlanan programa katıldı. Ünlü isim Candaş Tolga Işık’ın, sunmuş olduğu “Az Önce Konuştum” isimli programa konuk olarak katılan 3 sevilen isim keyifli bir sohbet ile Masonlar Apartmanı dizi setinde yaşadıkları süreç ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar rol aldıkları Masumlar Apartmanı projesinde oynamaktan çok büyük bir keyif aldıklarını ve canlandırdıkları karakterleri anlamaya çalıştıklarını belirtti. Hayat verdikleri karakterlerin yaşadıklarına üzüldükleri ve hikayenin gidişatı hakkında kendilerinin de bir bilgi sahibi olmadıkları aktarıldı. Aynı zamanda dizi hayranlarından online olarak gelen sorular da oyuncular tarafından cevaplandı ve üç başarılı kadın oyuncuya bir sürpriz de set arkadaşları tarafından yapıldı.

Masumlar Apartmanı setinin en komik oyuncusu Ezgi Mola seçilirken Ezgi Mola ise en komik ismin Birkan Sokullu olduğunu düşündüğünü belirtti. Birkan'ın gizli komik ve fırlama birisi olduğunu söyleyen Mola, rol arkadaşı olan Birkan Sokullu’ya çok güldüğünü söyledi ve aynı zamanda Masumlar Apartmanı setinin en sakini olarak da Birkan Sokullu gösterdi.

Setin en çok yemek yiyeni sorusu karşısında ise kadın oyuncular kahkahalara boğuldu ve Ezgi Mola ile Merve Dizdar arkadaşları Farah Zeynep Abdullah'ın işaret etti. Dizinin en yardımseveri kim sorusuna da cevap verildi ve tüm oyuncular herkes yanıtını vererek iş hayatlarındaki durumu açıkladı.

TRT1 Masumlar Apartmanı dizisindeki en anlayışlı kim sorusuna da dizinin 2 yönetmeni olarak cevap verildi ve Çiğdem Boz Ali ile Çağrı Vila Lostuvalı gösterildi. Aynı zamanda en stresli olarak da kamera grubundan Osman seçildi.