Masumlar Apartmanı Hasibe'nin nişanlısı kim? Oğuzcan Ulu kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye, Han, Neriman ve Gülben'in annesi rolünde oynayan Hasibe'nin eski nişanlısı olarak katılacak oyuncunun kim olduğu ise merak ediliyor. Peki Hasibe'nin eski nişanlısı kimdir?

Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlamadır. Masumlar Aapartmanı dizisinin yapımıcısı Onur Güvenatam'dır. Senaryo Deniz Madanoğlu ve Rana Mamatlıoğlu tarafından yazılmaktadır. Yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı, Ender Mıhlar ve Çiğdem Bozali üstlenmektedir. Dizinin başrolünde Ezgi Mola,Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve pek çok başarılı isimler bulunmaktadır. Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranlarında her salı saat 20:00'de yayınlanmaktadır.

Masumlar Apartmanı dizisinde Hasibe'nin ( Açelye Devrim Yılkan) nişanlısı rolünü genç oyuncu Oğuzcan Ulu can verecek. Dizide Hasibe'nin hikayesi başlayacak. Yeni karakterin gelişi ise izleyicilerinden olumsuz tepkilere neden oldu. Çünkü izleyiciler artık ruhları izlemekten sıkıldığını sosyal medya üzerinden dile getirdi. Başrol oyuncularını daha çok dizide görmek isteyen izleyici ruhları görmek istemiyor. Hasibe'den sonra annesi de diziye katılmıştı. Hasibe'nin annesi Meryem rolünü ise usta oyuncu Serpil Gül canlandırıyor. Şimdi de Hasibe'nin eski nişanlısı olarak Oğuzcan Ulu diziye katılıyor. Peki Oğuzcan Ulu kimdir?

Oğuzcan Ulu kimdir?

14 Haziran 1998 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimi almıştır. Şehir tiyatrolarında çalışmıştır. Siyah İnci, Bizim Küçük Günahlarımız, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Hercai ve Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda yer almıştır.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 19:33