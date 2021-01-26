Masumlar Apartmanı Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı kim oynayacak?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterinin yayınlanan son bölümde bahsedilmesi dikkat çekerek dizinin kadrosuna dahil olacak mı, kim oynayacak ? sorularını gündeme geldi. Peki Ceylan Masumlar Apartmanı dizisinde katılacak mı, Ceylan'ı kim oynayacak?

Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Han ile arası açılan İnci ortalıktan kayboldu. Han'ın ailesi yüzünden sürekli sorun yaşayan İnci , Han'ın ailesi ile yaşamaya devam etmek zorunda olacağını duyduktan sonra hayal kırıklığı yaşadı. Artık bu durum karşısında sabrı kalmayan ve Han ile tartıştıktan sonra çok üzülen İnci kimseye haber vermeden ortalıktan kayboldu. İnci'nin kaybolması ile çılgına dönen Han, İnci'yi her yerde aramaya başladı fakat bulamadı. Terkedilme korkusu ile panikleyen Han için işler artık çıkılamaz bir hal aldı.Dizi de en çok dikkat konulardan biri Safiye'nin Han'a eski nişanlısının aldattığını söylemesi oldu. Ayrıca Esat'ın Han'a İnci için "Eski nişanlın gibi oda gitmesin" demesi ise dikkat çekti. Han'ın eski nişanlısının adının sıkça kesmesi dikkat çekerek diziye dahil olup olmayacağı merak konusu oldu.

Safiye yine bir şok yaşayarak en yakın arkadaşı Gülru'nun eski sevgilisi Naci ile evlendiğini öğrendi. Bu durum karşısında ise yine eski Safiye olarak içine kapandı. Gülru, Naci'nin hastallığını öğrenince mücadele kararı aldı. Gülben bir yandan Safiye'ye bir yandan Han'a yardım etmeye çalıştı.

Ceylan katılacak mı, kim oynayacak?

Ceylan karakteri hakkında yapımdan şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ceylan karakterinin ilerleyen bölümlerde Han tarafından geçmişte yaşadıklarını hatırlaması şeklinde ekrana gelmesi bekleniyor. Ceylan karakteri diziye dahil olursa paylaşacağız.

Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlamadır. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizisinin yapımıcısı Onur Güvenatam'dır. Senaryo Deniz Madanoğlu ve Rana Mamatlıoğlu tarafından yazılmaktadır. Yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı, Ender Mıhlar ve Çiğdem Bozali üstlenmektedir.Dizinin başrolünde Ezgi Mola; Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve pek çok başarılı isimler bulunmaktadır. Masumlar Apartmanı her salı saat 20:00'de ekrana gelmektedir.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 20:26