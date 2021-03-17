Masumlar Apartmanı Gülben Ağlama Sahnesi İle İzleyicileri Büyüledi

TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Masumlar Apartmanı, dün akşam kendi saatinde 26. yeni bölümünü yayınladı. Dizinin yeni bölümünde her zamanki gibi ilginç gelişmeler yaşandı ve izleyiciler ekranlara kilitlendi. Her karakter kendi hikayesinde farklı durumları açığa çıkarırken dizi bir hüzünlendirdi bir de güldürdü. Masumlar Apartmanı'nın dün akşam ekranlara gelen 26. bölümü adeta nefesler tutularak izlendi.

Projenin oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı isimler başrolde bulunuyor. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı isimli dizinin her yeni bölümü heyecanlı sahneleri ekranlara getiriyor ve televizyon dizisi hayranlarının ilgisini çekiyor.

Dün yayınlanan 26. yeni bölümde İnci'nin babasının ölümü sebebiyle bunalıma girmesi ve Safiye'nin İnci'ye destek olması izleyici kitlesini şaşırtan bir durum oldu. İnci’nin hayatın gerçekleri ile yüzleşmesini sağlayan Safiye, onu aslında kendine getirdi ve bu hareketi ile takdir topladı.

Safiye, bunun yanı sıra Naci'nin hastalığını sebebi ile yere düşmesi ardından korku dolu anlar yaşadı. Ve Safiye'nin bu hali Han'ın endişelenmesine sebep oldu. Safiye'nin durumu hakkında endişelenen Han, artık Naci'nin gitme vakti geldiğini haber verdi.

Naci, bu gelişmelerden sonra istemese de gitmek zorunda kaldı. Naci'nin gitmesi ile Safiye İnci’den yardım aldı ve peşinden tren garına gitti. Ancak Safiye Naci’yi bulamadan tren çoktan kalkmıştı.

Bununla birlikte Gülben cephesinde ise çok daha farklı olaylar meydana geldi. Merve Dizdar kusursuz oyunculuk performansı ile izleyicileri büyüledi. Gülben karakterini canlandıran Dizdar, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Esat'ın kendisine olan ilgisini fark eden Gülben karakteri, dizide büyük bir mutluluk yaşadı.

Ancak bunun tersi olarak bir sonraki gün Esad'ın Esra'nın evinden çıktığını ve birbirlerine sarıldıklarını gördü ve olanlardan sonra bir kriz geçirdi. Merdivenlerde çığlık atmaya başlayan Gülben performansı ile izleyicilerin kalbini çaldı. Krize girip çığlıklar atmaya başlayan Gülben, Esra ve Esat’ın şaşkın bakışları arasında yere oturup orada kaldı.