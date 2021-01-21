Masumlar Apartmanı Dizisinden Şok İddia! Farah Zeynep Abdullah Diziden Ayrıldı Mı?

İlk bölümünden itibaren oldukça popüler olan Masumlar Apartmanı dizisinden şok iddialar geldi! Baş rol karakterlilerinden biri olan ve sevilen isim Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı mı? Son bölümde neden yer almadı?

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde Farah Zeynep Abdullah tarafından can verilen İnci karakteri yoktu. İnci karakterinin son bölümde görülmemesi de akıllara üzücü senaryoları getirdi. Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı! Peki işin aslı nedir?

Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünde görülmeyen İnci karakteri, seyircilerin akıllarında soru işareti bıraktı.

Dizide ortadan kaybolan İnci karakterini arayan Han tüm çabalarına karşı başarısız oldu.

MASUMLAR APARTMANI (İNCİ) FARAH ZEYNEP ABDULLAH NEDEN YOK?

TRT1 ekranlarının şimdiden efsanelerine girmeye hazırlanan dizi bu hafta kendinden oldukça bahsettirdi. Terk edilme ile başa çıkamayan Han çaresizce İni karakterini aramaya koyuldu. Fakat bulamadı.

MASUMLAR APARTMANI'NDA ŞOKE EDEN İDDİA!

Son bölümde İnci karakterinin yer almaması da yeni iddiaları ortaya attı. Farah Zeynep Abdullah’ın yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile diziye kısa süreli de olsa ara verdiği öne atıldı.

Diğer bir iddia ise diziden ayrıldığı yönünde.

Fakat henüz kesin bir açıklama gelmiş değil.

BU HAFTA NELER OLACAK?

İnci’nin ortadan kaybolmasının ardından Han çok kötü durumdadır. Perişan şekilde İnci’yi aramaya devam eden Han, bakmadık delik bırakmaz ama yine de başarılı olamaz.

Han’ın terk edilme travması ise daha da büyür ve onu daha fazla dibe doğru iter.

Öte yandan Safiye, Naci’nin eski eşinin kim olduğunu öğrenmiştir. Gülru gerçeğini öğrenen Safiye oldukça üzgündür. Hem en yakın arkadaşı hem de Naci’den gelen bu şok Safiye’nin tekrardan sessizleşmesine neden olacaktır.

Öte yandan Gülru karakteri ise Naci’nin hastalığını öğrenmiştir. Pes etmekte istememektedir. Naci’ye ümit bulmak için herkesten yardım istemeyi gözen alan Gülru kararlıdır.

Öte yandan Gülben ise kendini hem Han’ın hem de Safiye’nin iyi olması için çabalarken bulur.