Masumlar Apartmanı Dizisinden Daha Önce Görülmemiş Bir İlk Yaşandı!

Salı günlerimizin sevilen dizisi olarak bizleri ekran başına toplayan Masumlar Apartmanı 21.bölümüyle devam ediyor. Hayranları ise oldukça heyecanlı.

Akıllarda ise diziyle ilgili tek bir gelişme var! 9 Şubat akşamı için Naci’ye söz veren Safiye evden dışarı çıkabilecek mi? Dizinin tüm hayranları tarafından bu sorunun cevabı merakla bekleniyor.

SAFİYE VE NACİ ARASINDA NE OLACAK?

Safiye’nin buna olan tepkisi de ayrı olacak. Hayranların aklında ise iki teori var. Safiye ve Naci yarım kalan aşklarına devam edip yeni bir başlangıç mı yapacaklar yoksa Safiye’nin hayatı Naci’nin hastalığını öğrendikten sonra alt üst mü olacak?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle de seyircileri şimdiden ekran başına bağlayacak gibi duruyor! İşte tüm ayrıntılar…

Salı akşamlarının iple çekilen dizisi masumlar Apartmanı 21.bölümüyle ekranlar da olacak. En çok merak edilen şey ise Safiye’nin Naci için dışarı çıkıp çıkmayacağı olacak.

Ekranlara çıktığı günden bu yana zirveden ayrılmayan Masunlar Apartmanı, yeni bölümüne günler kala da fragmanını yayımlandı. Fragman ise sadece Youtube üzerinden bile 4,5 milyon görüntülenme alarak başlı başına bir rekor kırdı.

Gerçek bir hayat hikayesini ekranlara taşıyan Masunlar Apartmanı sadece başarılı oyunculuklarla değil aynı zaman da tüylerimizi diken eden konusuyla da bizi kendisine çekmekte.

Dizide Safiye karakteri ise takıntıları olan, evinden dışarı çıkamayan kendi içine kapanmış kendi küçük dünyasında yaşayan bir karakterdir. Safiye’nin değişimi şüphesiz sadece onun için değil aynı zaman da ev halkı için büyük bir değişim fırsatı olacaktır.

Diğer bir yandan ise İnci’nin kardeşi olarak karşımıza çıkan Ege ise, Neriman ile arasını düzeltmeye çalışıyor. Fakat Neriman yaşadığı üzüntü ile Ege’ye karşılığını göstermemektedir.

Fakat Neriman ve Ege arasında olan biteni anlayan biri onlar için beklenmedik bir adım atacaktır…

Bir diğer yandan İnci, Han’dan sır saklamaktadır. Ve bunu daha fazla tutamaz ve sırrını itiraf eder. Han ise öfkeden deliye döner.

SALI GÜNÜ

Masumlar Apartmanı ise bomba gibi yeni bölümüyle Salı günü akşam 8’de TRT 1 ekranlarında olacak.