Masumlar Apartmanı Beklenmeyen Sahne Kriz Çıkardı! Safiye ve Naci'nin Karısı...

Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin beklenmedik sahnesi şaşkınlı yaratacak! Salı akşamları TRT'de reytingler kıran dizi Masumlar Apartmanı dizisinde olayların gelişim seyirciyi sinirlendirdi.

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kırıyor. Dizide özellikle Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakteri ile Merve Dizdar'ın canlandırıdğı Gülben karakterleri sosyal medyada vrial dahi oldu. Safiye ve Gülben'in ekranlarda farklılık yaratan bir karakter olmalarının yanı sıra Ezgi Mola ile Merve Dizdar'ın oyunculukları dilden dile dolaştı.

Masumlar Apartmanı dizisi reytingler kırınca dizide olaylar da eksik olmadı tabi. Diziye yeni karakterler dahil olmaya başladı. Safiye'nin çocukluk aşkının dönmesi seyirciyi heyecanlandırdı. Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanında Safiye'nin değişimi ise izleyiciyi ikiye böldü. Safiye'nin yeni bölümde heyecanla eski aşkı Naci'ye karşılık verdiği ve hatta iyileşme belirtileri gösterdiği görüldü.

Safiye ilk defa kendisini her zaman ahlaksızlıkla suçlayan annesinin hayaline karşı çıkarak onu susturduğu görüldü. Naci'ye eski günlerden bir işaret gösteren Safiye hemen yine annesinin hayalini gördü. Ancak bu defa Safiye annesine "SUS ARTIK" demesini başardı. Diğer yandan Han'ın sevgilisi İnci'ye mantı yapıp götürdü.

Ancak bu güzel gelişmeler dizinin ilerleyen bölümlerinde Naci'nin karısının gelmesiyle terse dönecek. İzlyeicisi ise bu gelişmeler üzerine dizinin uzatılmak için klasikleşen senaryolara döneceğinden endişeli.. İlerleyen bölümlerde dizinin sıkıcı mı olacağını yoksa aynı tempoda devam mı edeceğini göreceğiz.