Masumiyet’te Sorunlar Baş Gösterdi

31 Mart 2021 tarihinde Masumiyet dizisinin yeni bölümü Fox TV ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Dizinin 6. yeni bölümünde neler yaşanacağı ve hangi detayların görüleceği ise dizi hayranları tarafından merak ediliyor. Bugüne kadar 5 bölümünü ekranlara getiren başarı dizi Masumiyet iyi reyting oranlarına ulaşmıştı. Dizinin oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi birbirinden başarılı 3 ismin bulunduğu Masumiyet, Deniz Işın ve Serkay Tütüncü gibi genç isimleri de kadrosunda bulundurarak dikkatleri üzerinde topluyor.

İlayda Alişan tarafından canlandırılan Ela karakteri ve Serkay Tütüncü'nün hayatı verdiği İlker Ilgaz karakterleri başarılı oyunculuk performansları ile dizinin yeni bölümlerine yön veriyor. Bir önceki dizisinde sergilemiş olduğu oyunculuk performansları ile ilgileri üzerinde toplayan Deniz Işın, yine aynı şekilde Masumiyet ile de adından söz ettirmeyi başarıyor. Eşi İlker'den boşanan İrem, dizinin yeni bölümünde bir bunalım geçirecek ve bu olay yeni bölümünün önemli gelişmeleri arasında sayılacak. Başarılı oyuncu Deniz Işın, yaşanılan bu ayrılık ile birlikte zor günler geçirecek. Yıkıcı sonuçlar ve duygusallık ile birlikte tansiyonu yüksek sahneler ekranlara gelecek. Bu durumda Deniz Işın hayranlarını ekran başında toplayacak. Diğer bir deyişle Masumiyet’in yeni bölümüne İlker ve eşinin boşanarak ayrılması damga vuracak.

Bunun yanı sıra Ela'nın da hamileliğini hatırlaması bütün aileler için sarsıcı bir gelişme olarak görülecek. İlker, imzasını atmış olduğu dehşeti kabul etmek zorunda kalacak ve Hale oğlunun adli işler ile uğraşmasından kaygı duyacak. İlginç gelişmeleri ekranlara taşıyacak olan Hale’nin en büyük silahı Orhan’ın zaafları olurken Bahar ve Timur arasındaki iplerin kopması da yeni bölümde yaşanacak olan önemli gelişmeler arasında sayılacak. Bugüne kadar 5 bölümü başarılı bir şekilde ekranlara getiren dizi Masumiyet 6. yeni bölümü ile seyirci kitlesi ile buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyor.