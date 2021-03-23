Masumiyet’te Flaş Ayrılık Kararı! Oysaki Yeni Başlamıştı

Fox TV ekranlarında yayın hayatına birkaç hafta önce başlayan Masumiyet isimli dizi, yayınlandığı ilk bölümü itibari ile televizyon dizisi hayranlarının dikkatini çekti. Dizinin başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Serkay Tütüncü bulunurken projenin hikayesi de beğeni topladı. Kadına şiddet konusunu merkezini alıp bu konu üzerinden senaryo yazan Masumiyet dizisi projesi içerisinde önemli toplumsal mesajlar da verilmekte.

Genç oyuncu İlayda Alişan, bir Fox TV dizisi olan Masumiyet’te Ela karakterine hayatı verirken Serkay Tütüncü ise İlker karakterini canlandırıyor. Deniz Işın’ın da oyuncu kadrosunda bulunduğu dizi, ilk bölümü ile başarılı bir çıkış yakaladı ve yeni bölümü ile merak edildi. Ancak edinilen son bilgilere göre dizinin kemik kadrosunda bir ayrılık yaşandı haberi öğrenildi. Dizinin ekranlara geldiği ilk bölümü itibarı ile sergilenen oyunculuk performansların da büyük pay sahibi olan yönetmen Ömür Atay, Masumiyet’ten ayrılma kararı aldı. Atay’ın diziden ayrılma kararı alması, Masumiyet ekibini ve izleyici kitlesini üzerken yönetmenin yeni projesi de merak konusu oldu.

Ani bir şekilde gerçekleşen yönetmen değişikliğinin sebebi de Ömür Atay’ın diziye veda etmesi ardından ortaya çıktı. Tv100 gazetecilerinden Birsen Altuntaş, kulis bilgilerini yazdı. Masumiyet dizisinin yönetmeni Ömür Atay'ın dizinin ilk bölümlerinden bugüne kadar projede kurucu yönetmenlik yaptığını ve görevin devredilme vaktinin geldiğini açıkladı. Bu şekilde başarılı isim yönetmen Ömür Atay’ın bir Fox TV'yi dizisi olan Masumiyet’e veda etme kararının asıl sebebi öğrenilmiş oldu.

Açıklanan bilgilerin yanı sıra sevilen isim Ömür Atay'ın yeni projesinin Almanya'da çekileceği öğrenildi. Bir film üzerinde çalışan Atay, çekeceği proje üzerinde çalışmalara yoğunlaşma arzusunda. Bununla birlikte Masumiyet’in yönetmenliğinde kurucu yönetmenlik yapan Atay'ın Gold film ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını öğrenildi. Dizinin 8. bölümünden sonra Mucize Doktor dizisinde görev alan Aytaç Çiçek’in yönetmen koltuğuna geçeceği haberi dikkat çekti. İlgi toplayan dizi Masumiyet’in yeni bölümü merak içerisinde bekleniyor.