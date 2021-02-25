Masumiyet Oyuncuları Dizi Hakkında Yorumları

FOX TV'de yayın hayatına bu akşam başlayan “Masumiyet” isimli dizi, iddialı bir şekilde televizyon serüvenine katıldı. Merakla beklenen dizinin başrollerinde ise Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi birbirinden başarılı 3 isim yer alıyor. Dizinin ikinci bölümünü izlemek için oldukça merakta bekleyen izleyici kitlesi ise heyecanını sürdürüyor.

Projenin başrol oyuncularından Deniz Çakır da dizi hakkındaki heyecanını sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gösterdi. Dizinin yapımını Gold film, yapımcılığını ise Faruk Turgut üstlenirken projenin oyuncu kadrosunun oldukça güçlü olduğu biliniyor. Ömür Atay'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosu ise Sırma Yanık tarafından kaleme alındı. Güçlü oyuncu kadrosu kadar hikayesi de farklı olan dizinin iddialı bir proje olması izleyicileri daha da meraklandırdı. Başrol oyuncularından biri olan başarılı isim Deniz Çakır, dizide “Bahar” isimli bir karaktere hayat verecek ve iki çocuk annesi olan bir kadını canlandıracak.

Çakır, son olarak Instagram sayfasından yaptığı fotoğraf paylaşımı ile projenin oyuncu kadrosunun ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi ve yeni dizileri Masumiyet’in izleyiciler tarafından beğenilmesini umduğu dilediğini ifade ettim. Daha önceleri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meryem isimli karaktere hayat veren Deniz Çakır, bir mafya babası olan Hızır Çakırbeyli'nin eşi rolünü üstleniyordu. Ardından Vurgun isimli dizide rol alan Çakır, bu projenin kısa ömürlü olması ile ekranlarda fazla kalamamıştı.

Ancak Masumiyet ile Deniz Çakır, ekranlara geri döndü. Dizinin fragmanında da gösterildiği üzere Deniz Çakır'ın hayat verdiği Bahar karakteri, Evli ve iki çocuk annesidir. 19 yaşında olan kızı yanlış bir adama aşık olur ve ailenin tüm hayatı değişime uğrar. Bahar'ın kızı rolünü ise İlayda Alişan canlandırıyor. Kızının sevdiği adam, yaşıtı bir üniversite öğrencisi yerine babasının başkası ile evlenmek üzere olan patrondur ve 35 yaşındadır. Anne Deniz Çakır ise kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışır ancak ne kadar çabalarsa çabalasın olacaklara mani olamaz. Bir anda her şey kötü gitmeye başlar. 19 yaşındaki genç kız Bahar ve ailesinin hayatı kızlarının 19. yaş doğum gününde sonuna kadar farklılaşır. İlk bölümü ve ikinci bölüm fragmanı ile ilgi çeken Masumiyet dizisi oyuncu kadrosu ile olduğu kadar farklı senaryosu ile de izleyicileri ekranlara kilitleyecek gibi duruyor.