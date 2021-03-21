Masumiyet Ela'nın Kırmızı Oda’ya Gitmesi Gerekiyor

Geçtiğimiz haftalarda Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumiyet projesi, kadına şiddet temasını ele alıyor ve dizi hayvanlarından oldukça ilgi topluyor. Bugüne kadar 4 bölümünü geride bırakan Masumiyet; Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın başarılı performansları ile ekranlara geliyor. 5. yeni bölümü ise 23 Mart Çarşamba akşamında yayınlanacak olan Masumiyet dizisi heyecan içerisinde bekleniyor.

Hikayenin kilit karakterlerinden biri olan İlker ise Serkay Tütüncü tarafından başarılı bir şekilde canlandırılıyor. 23 Mart Çarşamba akşamında yayınlanacak olan 5. Yeni bölümden ön tanıtım videosu da dizi hayranları ile paylaşıldı ve paylaşılan bu görüntüler seyirci kitlesinin ilgisini çekti. Masumiyet’in yeni bölümünde İlayda Alişan tarafından hayat verilen Ela karakterinin duygusal durumu ve yaptıkları ile karşılaşacak olan seyirci yeni sahnelerden oldukça etkilenecek. Özellikle Ela'nın performansı dizi izleyicilerini düşüncelere sevk edecek.

Yaklaşık olarak 1 ay önce yayın hayatına başlayan Masumiyet dizisinin hayranları sosyal medyada yaptıkları yorumlar ile bu kadar dram ögesi bulunduran dizide komik olaylar bulabilmektedir. TV8 ekranlarında her Cuma akşamı yayınlanan Kırmızı Oda’da Binnur Kaya tarafından hayat verilen Doktor Hanım pek çok dişi iyileştiriyordu. Bozuk psikoloji ile Doktor Hanım’a gelen danışanlar birçok zorluğu geride bırakıyor ve psikolojilerinde ilerleme kaydediyordu.

İşte Kırmızı Oda dizisindeki danışanlar gibi Fox TV dizisindeki Masumiyet’te İlayda Alişan tarafından canlandırılan Ela karakteri de bu dönemde yoğun psikolojik sorunlar yaşıyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise Masumiyetin hayranları “Ela'nın Kırmızı Oda vakti geldi.” şeklinde yorumlar yaptı ve dizi sevenleri gülümsetti. Elbette Kırmızı Oda ile Masumiyet dizisi arasında bir geçişkenlik olması beklenen bir durum değil. Ancak oyuncular yaptıkları esprili yorumlar ile gülümsetmeyi başardı ve bu şekilde bir kurgu yaptı.