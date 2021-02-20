Masumiyet Ela Kimdir? İlayda Alişan Kimdir Yaşı Boyu Nereli

Fox TV’nin yeni dizisi Masumiyet ekranlara bomba gibi geliyor. Başrollerini Deniz Çakır ve Hülya Avşar gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizide bir diğer başrol olan Ela Yüksel karakterine bir göz atalım. Diğer genç başrol olan Ela Yüksel karakterini İlayda Alişan canlandırıyor. Ela Yüksel rolü ayrıca güzel oyuncunun ilk en büyük rolü.

Ela Yüksel Kimdir

Ela Yüksel üniversite çağında olan 19 yaşında bir genç kızı oynamaktadır. Dizinin başka bir karakteri olan Bahar Yüksel’in (Deniz Çakır) kızıdır. Gençliğin verdiği coşku ve özgüvene kapılan, içinde bulunduğu çağın hakkını veren karakter hayatına yön vermeye çalışırken aslında hayat mı ona yön verecek? İlayda Alişan tarafından canlandırılan karakter Masumiyet dizisinde işlerin karışmasına sebep olacak.

İlayda Alişan Kimdir?

İlayda Alişan 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Öncelikle Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitim görüp, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım bölümünü bitirmiştir. Güzel oyuncu 1.60 metre boyunda ve 48 kilodur. Burcu ise Balık’tır. Oyunculuk kariyerine ilk kez “Bir Çocuk Sevdim” adlı diziyle 2011 yılında başlamıştır.

İlayda Alişan Rol Aldığı Projeler

İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisinde yardımcı oyuncu olarak “Merve” karakteriyle başlamıştır.

2013 yılında “Harika” isimli karaktere can vererek Gönül Hırsızı adlı yapımda yardımcı karakter olarak yer almıştır.

Daha sonra, 2014 yılında yine yardımcı karakter olan “Nurten” rolüyle Benim Adım Gültepe dizisinde rol almıştır.

Oyuncu 2015 yılında yine yardımcı karakter olan “Sinem” rolünde Serçe Sarayı adlı dizide yer almıştır.

2016 yılında ise Bana Sevmeyi Anlat dizisinde yine yardımcı karakter olan “Eylül Eren” karakterine can vermiştir.

Genç oyuncu kariyerine 2017 yılında Rüya adlı dizide yardımcı karakter olan “Cemre” rolüyle devam etmiştir.

2017-2019 yılları arasında dönemin popüler dizisi Çukur’da “Akşın Koçovalı” adlı yardımcı karaktere can vermiştir.

2019-2020 yılları boyunca ses getiren internet dizisi Hakan: Muhafız adlı dizide yine yardımcı karakter olarak “Aylin Erman” rolünü almıştır.

Aynı şekilde 2019-2020 yılları arasında Şampiyon adlı dizide yardımcı karakter olan “Neslihan Günaltay” karakterini oynamıştır.

Oyuncu 2011 yılında ise ilk kez başrol olarak Terapist adlı dizide “Özlem Narin” karakterini canlandırmıştır.

Son olarak, 2021 yılında Masumiyet dizisinde yine başrol oyuncusu olarak “Ela Yüksel” karakterine can verecektir.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Bahar (Deniz Çakır) evli ve iki çocuk annesidir. 19 yaşındaki kızı Ela, olmaması gereken birine âşık olmuştur. Kızını doğru yola yöneltmeye çalışan Bahar’ın hayatı bu olayla birlikte değişmektedir. Tüm çabalarına rağmen kızını kararından döndüremeyen Ela ve annesini yepyeni bir hayat bekliyordur.