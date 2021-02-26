Masumiyet Ela Kimdir? İlayda Alişan Kimdir?

Ekranlarda yayın hayatına yeni başlayan dizi Masumiyet ilk bölümü ile oldukça ilgi çekti. Dizide kilit rol oynayan “Ela” isimli oyuncunun gerçek adı, kim olduğu ve hayatı merak edilmiştir. İşte Masumiyet Ela hakkında detaylı bilgiler…

Deniz Çakır’ın da rol aldığı başarılı proje Masumiyet, ekranlara gelen bölümü ile seyirci kitlesinden beğeni dolu yorumlar aldı. İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken projede yer alan Ela karakterinin kim olduğu ise merak edildi. Bahar’ın 19 yaşında olan Ela Yüksel isimli kızı liseden yeni mezun olmuş ve üniversite heyecanını yaşıyordur. Tipik bir Z kuşağı mensubu olan Ela, istediği her şeyi yapabileceğine inanmaktadır. Her yöne sapabilecek yaşta olan Ela dünyayı değiştirme çabası içinde olurken olmayacak bir aşkın peşinde koşup hayatını değiştirecektir.

Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan Kimdir?

Beğenilen dizi Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan isimli oyuncu 26 Şubat 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul doğumlu oyuncu, Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde okuduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Moda Tasarımı bölümünü kazanmıştır. Balık burcu olan genç oyuncunun boyu 160 cm, kilosu ise 48’dir.

Bir reklam filminde rol alarak oyunculuk kariyerine başlayan İlayda Alişan, ilk kez 2011’de Bir Çocuk Sevdim dizisinde rol almıştır. Dizide Merve karakterine hayat veren Alişan, ardından farklı projelerde de adından söz ettirmiştir.

Kariyerine TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Hırsızı dizisi ile devam eden genç oyuncu, Benim Adım Gültepe’de Nurten karakterine hayat vermiş ve oyunculuk performansı ile dikkat çekmiştir. Ardından Songül Öden ve Mert Fırat’ın başrollerini canlandırdığı Serçe Sarayı ile kariyerine devam eden İlayda Alişan, Sinem karakterine hayat vermiş ve oyunculuk yeteneği ile beğeni toplamıştır. Serçe Sarayı ardından Bana Sevmeyi Anlat isimli projede Eylül karakterini canlandıran oyuncu Alişan, Rüya isimli dizide ise Cemre karakterine hayat vermiştir. Başarılı dizi Çukur’da ise Akşın Koçovalı karakteri ile dikkatleri üzerine toplayan oyuncu kariyer basamaklarını adım adım tırmanmıştır.

Çukur isimli projeden sonra dijital platformda ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız’da Aylin Erman karakterine hayat veren oyuncu buradaki performansı ile de beğeni toplamıştır.