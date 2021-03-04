Masumiyet Dizisi Yeni Bölüm Analizi

Gold Film imzalı olan yapım, Ömür Atay yönetmenliğinde çekilmektedir. Sırma Yanık tarafından ele alınan senaryo ise oldukça beğeni toplamıştır. Dram türünde ekranlara gelen başarılı dizi Masumiyet, farklı senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekmektedir.

Kadına şiddet konusu ile ekranlara gelen Masumiyet dizisi, toplumsal anlamda bir farkındalık yaratma çabasını gütmektedir. Oyuncu kadrosunda ise Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar gibi birbirinden başarılı 3 isim ile ekranlara gelen sevilen dizi yayın hayatına yeni başlamasına rağmen izleyicilerin favorisi olmuştur. 3 başarılı oyuncu gibi dizinin yan karakterleri de oldukça iddialı isimlerden oluşmaktadır. Kadına şiddet teması ile ekranlara gelen proje, izleyici üzerinde olumlu etki bırakmış ve istenilen mesajı vermeyi başarmıştır.

İlk kez 24 Şubat tarihinde ekranlara gelen başarılı dizinin, bir bölüm süresi ise 120 dakika olarak açıklanmıştır. Mekan olarak ise Kocaeli ve İstanbul’da çekimleri süren dizinin ilk bölümleri izleyiciler tarafından beğenilmiş ve kemik seyirci grubunu oluşmuştur.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Fox Tv dizisi Masumiyet, resmi tüm hesaplarından dizi hakkındaki gelişmeleri seyirci ile paylaşıyor. Bunun yanı sıra dizi çekimlerinde sık sık fotoğraflar ve çeşitli bilgiler de izleyici bilgisine sunulmaktadır. Aynı zamanda Youtube kanalında da Masumiyet’e ait bölüm ve fragman videoları bulunmaktadır.

Deniz Çakır tarafından hayat verilen Bahar karakteri, evli ve iki çocuk sahibidir. Bahar’ın tüm hayatı ise 19 yaşındaki Ela isimli kızının yanlış adama aşık olması ile alt üst olur. İlayda Alişan tarafından canlandırılmakta olan Ela karakteri, ilk aşkı olarak yaşıtı üniversiteli bir genci değil babasının patronu olan 35 yaşındaki bir adamı seçmiştir. Bununla birlikte 19 yaşındaki Ela’nın aşık olduğu adam başkası ile nişanlıdır ve evlenmek üzeredir. Bahar kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmak ister ancak çabaları başarısız kalır. Dizinin yeni bölümü seyirci kitlesi tarafından merak edilmektedir.