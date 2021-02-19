Masumiyet Dizisi Ne Zaman Başlıyor? FOX TV Yeni Dizisi Masumiyet Bomba Gibi Geliyor

Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın yeni dizisi Masumiyet bomba gibi gündeme düştü!

FOX TV’in yeni dizisi Masumiyet hem karakteri hem güçlü kadrosu hem de senaryosu ile adeta gündeme bomba gibi oturdu! Peki masumiyet dizisi ne zaman başlıyor konusu ne? Detaylar ve dizi hakkında merak edilen her şey haberimizde.

Masumiyet dizisinin konusu ve oyuncuları oldukça merak ediliyor. Fragmanlarla kalbimizi eriten Masumiyet dizisinin kadrosu ise oldukça güçlü! Deniz Çakır ve Hülya Avşar gibi çok güçlü usta oyuncuları gördüğümüz dizi hepimizi etkilemeyi başardı! Haliyle de bir o kadar merak edildi. İşte FOX TV’in yeni dizisi hakkında tüm merak edilenler haberimizde….

Masumiyet dizisi ise ilk önce bizlere Yaş 19 olarak tanıtılmış sonradan isim değişikliğine gitmişti. İsminin neden değiştirildiği bilinmese de gelecek olan dizi çok iddialı!

Dizi Gold Film tarafından yapılıyor ve yapımcısı ise Faruk Turgut. Yönetmen koltuğunda gördüğümüz isim Ömür Atay olurken senaryo ise Sırma Yanık’ın kaleminden geliyor.

Masumiyet dizisi ise oyuncu kadrosunu tamamladı ve artık resmi olarak isimler açıklandı!

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?

İlk fragmanından itibaren bizleri etkilene Masumiyet ’in oyuncu kadrosu da bir o kadar etkileyici!

Dizinin baş rollerin de ise herkesin yakından tanıdığı başarılı isimler var. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır baş rollerde. Bu üçlünün buluştuğu dizi ise şüphesiz izleyicileri ekranlara kitleyecektir!

Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Selen Uçer gibi yine oldukça iddialı isimler de oyuncu kadrosunda.

Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu dışında ise yine dizi de Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu ve Rüçhan Çalışkur gibi isimleri de göreceğiz.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Deniz Çakır’ın hayat verdiği Bahar karakteri evli ve iki çocuk annesidir. Bahar’ın hayatı ise kızı sayesinde tamamen değişir.

Bahar’ın Kızı Ela (İlayda Alişan hayat vermekte) yaşıtlarına değil de 35 yaşında olan babasının patronuna âşık olur.

Ela ve ailesinin hayatı da bu yanlış aşk ile tamamen değişir!

MASUMİYET DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

FOX TV’in yeni dizisi Masumiyet ise 24 Şubat itibariyle ekranlara gelecek.

Her Çarşamba ekranlarda olacak dizi ise saat 20:00 itibariyle başlayacak. Dizi ise dram ve romantik türlerini içinde barındırıyor.