Masumiyet dizisi ne zaman başlayacak? Masumiyet dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?

FOX TV ekranlarında yeni dizi Masumiyet çok yakında başlayacak. İlk önce ismi "Yaşı 19 " olarak belirlenen dizinin adı değişerek "Masumiyet "oldu. Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu tamamlanarak dizinin çekimleri İstanbul'da başladı. Diziden ilk kare gelirken kadrosu ve konusu ise merak konusu oldu. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Masumiyet dizisinin konusu nedir? İşte detaylar..

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu Masumiyet dizisi çok yakında FOX TV'de yayınlanmaya başlayacak.

Masumiyet dizisinin kadrosunda kimler var?

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı dizinin kadrosunda birçok başarılı isimler yer alıyor. Bu isimler ise şöyledir;

Serkay Tütüncü,

İlayda Alişan

Asena Keskinci

Ozan Kaya Oktu

Rüçhan Çalışkur

Deniz Işın

Selen Uçer

Tolga Güleç

Neslihan Arslan

Asena Tuğal

Ertuğrul Postoğlu

Alayça Öztürk Gidişli

Kimya Gökçe Aytaç

Gizem Ergün

Deniz Çakır tarafından canlandırılan Bahar karakteri evlidir ve 2 çocuğu bulunmaktadır. Bahar'ın eşi Timur karakterini Tolga Güleç canlandırırken , Bahar'ın kızı Ela karakterini ise İlayda Alişan canlandırmaktadır.

Bahar' ın 19 yaşındaki kızı Ela kendisinden yaşça büyük birine aşıktır. Bu kişi ise babasının 35 yaşındaki patronudur. Patron aslında başka birisi ile evlenmek üzeredir. Fakat Ela'dan etkilenmiştir. Bahar kızı ve eşinin patronu arasındaki bu duruma engel olmaya çalışsa da başarılı olamayacaktır. Ela'nın ve ailesinin tüm hayatı Ela'nın 19. yaş gününden sonra değişecektir.

Masumiyet dizisi ne zaman başlayacak?

Masumiyet dizisinin henüz yayın tarihi açıklanmadı. FOX TV'de yayınlanacak olan Masumiyet dizisinin Mart ayının ilk haftalarında başlanması bekleniyor.



Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 16:17