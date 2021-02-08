Masumiyet dizisi ne zaman başlayacak? Dev kadrolu Masumiyet dizisine geri sayım!

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak Masumiyet dizisine geri sayım başladı. İlk önce ismi "Yaşı 19 " olarak belirlenen dizinin adı değişerek "Masumiyet "oldu. Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu tamamlanarak dizinin çekimleri İstanbul'da başladı. Diziden ilk kare gelirken kadrosu ve konusu ise merak konusu oldu. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Masumiyet dizisinin konusu nedir? İşte detaylar..

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu Masumiyet dizisi çok yakında FOX TV'de yayınlanmaya başlayacak.

Masumiyet dizisinin kadrosunda kimler var?

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı dizinin kadrosunda birçok başarılı isimler yer alıyor. Bu isimler ise şöyledir; Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Asena Keskinci, Ozan Kaya, Oktu Rüçhan Çalışkur, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç Gizem Ergün gibi isimler yer alıyor.

Masumiyet dizisinin konusu nedir?

Deniz Çakır tarafından canlandırılan Bahar karakteri evlidir ve 2 çocuğu bulunmaktadır. Bahar'ın eşi Timur karakterini Tolga Güleç canlandırırken , Bahar'ın kızı Ela karakterini ise İlayda Alişan canlandırmaktadır. Bahar' ın 19 yaşındaki kızı Ela kendisinden yaşça büyük birine aşıktır. Bu kişi ise babasının 35 yaşındaki patronudur. Patron aslında başka birisi ile evlenmek üzeredir. Fakat Ela'dan etkilenmiştir. Bahar kızı ve eşinin patronu arasındaki bu duruma engel olmaya çalışsa da başarılı olamayacaktır. Ela'nın ve ailesinin tüm hayatı Ela'nın 19. yaş gününden sonra değişecektir.

Masumiyet dizisi ne zaman başlayacak?

Masumiyet dizisinin henüz yayın tarihi açıklanmadı. FOX TV'de yayınlanacak olan Masumiyet dizisinin yakın bir zamanda başlaması bekleniyor.



