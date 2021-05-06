Masumiyet Dizisi İçin Karar Aşaması! Tamam Mı Devam Mı?

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ve Deniz Işın’ın yer aldığı başarılı proje Masumiyet için tehlike çanlarının çalmaya başladığı öğrenildi. Sevilen projenin Çarşamba akşamlarında Fox TV ekranlarında yayınlandığı bilinirken dizinin dün akşam 11. yeni bölümünü yayınladığı öğrenildi. Masumiyet’in bir süredir rakip olduğu diziler karşısında düşük reytingler aldığı dikkatleri çekiyordu ve dizinin devam edip etmeyeceği masaya yatırılan bir konu olmuştu. Kanalın sevilen dizisi Masumiyet’in rakipleri karşısında düşük reytingler alması ile alınacak olan karar da merak konusu oldu.

Fox TV'nin sevilen dizisi Masumiyet, Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi iki güçlü rakibi karşısında direnirken ilk 10 sıralamasına girmekte zorlanıyordu. İlk bölümleri ve hikayesi ile televizyon dizileri izleyicilerin dikkatini çeken dizi kadroda bulunan oyuncuların performansları ile de takdir ediliyor. Buna rağmen hem kadrosu hem de hikayesi iyi olsa da Masumiyet isimli projenin izleyici kitlesinden bir türlü beklenen karşılığı alamadığı öğrenildi. Senaryosu Sırma Yanık tarafından yazılan ve Gold Film imzalı olarak ekranlara gelen dizinin yeni bölümü projenin kaderi hakkında da önemli ipuçları verdi.

Masumiyet hakkında alınan karar henüz netleşmedi fakat kanalın dizi için bir final kararı almasının gündemde yer aldığı konuşulmaya başladı. Fox TV'nin dikkat çeken projesi Masumiyet’in yeni bölümü ile bir çıkış yapamadığı ve geçen hafta ekranlara gelen bölümü ile benzer oranlar aldığı konuşuldu. Masumiyet, tüm kişilerde 13. sırada yer aldı ve AB’de günü 4. olarak tamamladı. Bunun yanı sıra, Fox TV dizisi Masumiyet’in ABC1’de 7. sıraya geldiği ifade edildi. Dün akşam yeni bölümünü Fox TV ekranlarına taşıyan dizinin alınmış olan bu reyting sonuçları ile ne yapacağı izleyici kitlesi tarafından merak edildi. Kanalın bu sonuçlar ardından bir karar vermesi bekleniyor ve dizinin 13. Yeni bölüm ile final karar vermesinin gündemde olduğu konuşuluyor.