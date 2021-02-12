Masum Yeni Bölüm 328. Bölüm Detaylı Bilgiler

Kanal 7 ekranlarında günlük olarak yayınlanan sevilen dizi Masum 327 bölümünü geride bırakmış bulunuyor. 13 Şubat Cumartesi günü ise 328. Yeni bölümü ile ekranlara gelmek için hazırlanan diziyi hayranları heyecan ile beklemekte. Senaryo gereği zıt karakterli olan iki kuzenin hikayesinin anlatıldığı dizi gündüz kuşağının favori programı haline geldi. Asıl adı “Saath Nibhaana Saathiya” olan dizi merak ile takip edilmeye devam ediyor. Her sahnesi olay olan Kanal 7 dizisinin yeni bölümünde de farklı sahneler yaşanacak. İşte sevilen dizi “Masum” hakkında detaylı bilgiler…

İlk olarak Pari ve Gopi’nin yaptığı planın işe yaraması seyircileri sevindirecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ahem’in Gopi için çabaladığını gören Mansi ise bu durum karşısında kırıldığını belli etmeye başlar. Kalbi kırılmış olan Mansi’nin durup durmayacak ise merak konusu oldu. Diğer taraftan Pari’nin Gopi’yi evden kovması büyük tepki toplarken herkesin içinde yapılan bu hareket izleyicileri sinirlendirir. Ahem ise Pari’nin eylemlerini öğrendikten sonra sinirlenir ve ona hesap sormak için gider. Pari ise kötü planlarına devam etmektedir. Kızdırmak için Gopi’yi kötüleyen Pari, onu kışkırtmayı başarır. Ahem, Pari’ye tokat atmak üzere iken Cigar, onu durdurur ve buna hakkı olmadığını söyleyerek karşı gelmiş olur. Ahem ise Gopi’yi Cihan’a karşı savunmakla yetinir. Diğer taraftan Mansi ve Mira da Ahem’in sözlerini duyunca çok şaşırır. Kırılmış olan Mansi ise yaşanan tüm olay sonrasında Ahem’i terk etmek ister. Gelecek bölümde Ahem ve Mira’nın onun gitmesine önleyip önleyemeyecekleri ise merak konusu oldu.

Masumiyet ve hırsın bir arada ekranlara geldiği dizi Masum, Kanal 7’De her gün saat 16:10’da izleyici kitlesi ile buluşmak için beklemekte. Dizinin yönetmenliği Bhagwan Yadav ve Pawan Kumar tarafından yapılırken, senaryo ise Bhavna Vyas, Akash Derin, Gautam Hegde, Jyoti Tandon ve Ved Raj tarafından yazılmaktadır.