Masum Yeni Bölüm 319. Bölüm Analizi

Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Masum, 4 Şubat Perşembe akşamı seyirciler ile tekrar buluşmak üzere hazırlanıyor. 319. Yeni bölümü yayınlanacak olan Masum’da karakterleri birbirinden oldukça farklı olan iki kuzenin hikayesini anlatmakta. “Saath Nibhaane Saathiya” Masum adı ile Kanal 7 ekranlarında yerini alıp izleyicilerle buluşacak.

319. bölümde Gopi’nin Ahem’in peşinde Mumbai’ye gideceği biliniyor. Ahem’in yardımcısının ise onların buluğu yer hakkında yanlış bilgi vermesi ise Gopi’nin umudunu kaybetmesine neden olur. Gopi’nin Ahem ile karşılaşıp karşılaşamayacağı ise merak konusu. Ahem’in sonunda doğru adresi bulması sayesinde Gopi’nin kapısını çalar. Ancak Mansi isimli bir kadını karşısında gören Gopi hayal kırıklığına uğrar.

Mansi, Gopi’yi gördüğü zaman çok şaşırır ancak Ahem ve kızlarının o evde kaldığını ondan saklar. Bu haberi alan Gopi’nin umutları sönmüştür ancak havaalanında Ahem’i görmesi ile birlikte çok heyecanlanır. Arabasını durdurup onun peşinden gitmeye çalışır. Peki ikili buluşabilecek mi?

Giaa Manek ve Rucha Hasabnis’in başrollerinde olduğu dizide adeta fırtınalar esmekte. Orijinal adı Saath Nibhaana Saathiya olan Masum dizisinin yönetmen koltuğunda ise Bhagwan Yadav ile Pawan Kumar oturuyor. Hafta içi her gün 16.10’da ekranlara gelen Masum, Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Saflık, masum sevgi ve gerçek aşk temalarını işleyen Masum, Kanal 7 ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Gopi’yi evlatlık edinen dayısı onu kendi çocuklarından hiç ayırmaz ve kendi çocuğu gibi davranır. Sevecen kalpi ile dikkatleri üzerine çeken Gopi’nin dayısı kendini sevdirmeyi başarır. Okuma yazma bilmeyen Gopi sevgi ile her şeyin üstesinden gelebileceğini düşünmektedir.

Diğer taraftan Rashi ise annesi Urmila’ya benzer şekilde akıllı ve açgözlü davranmaktadır. Kokila Modi’nin oğlu Aham için en iyi gelini araması ile başlayan hikaye farklı senaryosu ile ilgi çekmektedir. Kokila’nın Gopi’yi gelin olarak seçtiği bilinmektedir. Aham ise Gopi’nin okuma yazma bilmemesinden bihaber olarak onunla evlenmeyi kabul eder. Rashi’nin pek çok sürprizler ile karşılaşacağı bu serüven Gopi ile başlar. Masumiyet ve hırsla harmanlanan Masum her gün Kanal 7 ekranlarında yer almaktadır.