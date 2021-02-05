Masum Dizisi Yeni Bölüm Analizi

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Saathiya- Masum dizisinin yeni bölümü 6 Şubat Cumartesi tarihinde 321. Yeni bölümü ile ekranlara gelmek için hazırlanıyor. Beğenilen günlük dizi Masum’un yeni bölümünde yaşanacak gelişmeleri sizler için derledik. İki zıt karakterli kuzenlerin hikayesini konu edinen sevilen dizi yeni bölümünde de izleyici kitlesine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Orijinal ismi Saath Ninhaana Saathiya olan Masum, Kanal 7 ekranlarında yeni bölümü ile ekranlarda yer almak için hazırlıklarını sürdürmekte. Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizisi Masum, yeni bölümünde çok konuşulacak sahneleri yayınlayacak. İki kuzenin farklı hayat görüşü ile ilgili yaşanan gelişmeleri bünyesinde barındıran dizi, 321. Bölümünü izleyicileri ile paylaşacak. Peki dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar…

Masum dizisinin 321. Yeni bölümünde Gopi yaşadıkları dolayısı ise sarsılır. Kızlarının kendisine olan tepkisinden çok etkilenen Gopi, bu bölümde gerginlikler yaşayacaktır. Diğer taraftan Ahem ise ona karşı olan öfkesi yüzünden Mansi ile evlenme kararı alır. Bu gelişmeler karşısına Cigar’ın yaşanmak üzere olan nişana engel olup olmayacağı merak edilmektedir. Gopi ise Ahem’in evine gittiği zaman Mira ve Vidya ile yüzleşebileceği anlar yaşayacaktır. Aynı zamanda Ahem’e kızları yetiştirememesini gerekçe göstererek ona kızar. Kızlarının tepkisi ile yıkılan Gopi’ye Vidya daha ılımlı davranırken Mira ise çok öfkeli davranır. Ancak Mira kardeşini de etki altına almayı başarır.

Ahem’in Gopi’ye olan öfkesi onu Mansi ile evlenme fikrine iter. Mira ve Vidya babalarının nişanı için hazırlıklara başlar. Başrollerini Giaa Manek ve Rucha Hasabnis gibi başarılı dizinin yeni bölümü oldukça merak edilmektedir. Asıl ismi Saath Nibhaana Saathiya olan dizinin 6 Şubat tarihinde yayınlanacak olan bölümü 16.10’da Kanal 7 ekranlarında yayınlanacaktır.