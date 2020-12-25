MasterChef Türkiye İlk Finalisti Belli Oldu!

Dün akşam saatlerinde 128. bölümü ile sevilen program MasterChef ekranlara geldi. Bu bölümde yarışmacılar arasından Serhat ve Özgül arasında heyecanın oldukça üst seviyerlerde olduğu kıyasıya dolu bir mücadele yaşandı. MasterChef yarışmacılardan biri eleme adayı olurken diğer yarışmacı ise MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti seçildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve sevilen yarışma MasterChef Türkiye’'nin 24 Aralık Perşembe günü ekranlara geldi. Yeni bölümde sevilen ve uluslararası alanda tanınan ünlü şef Fatih Tutak yarışma programına konuk oldu ve MasterChef Türkiye yarışmacılarından özel bir yemek yapmalarını istedi. Özgül ile Serhat arasında düello yapıldı. Kazanan yarışmacı ise finalist olmaya hak kazandı.

Kıyasıya Rekabet

Yarışmada yapılması istenilen yemekler ise, 75 dakikalık sürede Barbun, roka sosu, domatesli yanık pilav ve taramadan oluşan şefin tabağını yapmaları istenen Özgül ve Serhat verilen sürede hünerlerini sergilemeye çalıştı. Sonrasında ise yapılan yemek hakkında şefler değerlendirme yaptı ve puanlar vererek verdikleri puanları açıkladılar. Yapılan oylamanın ardından Serhat toplamda 30 puan aldı, Özgül ise toplamda 26 puan aldı. Böylece ilk oyunda başarılı olan isim Serhat oldu.

İlk Finalist Kim?



MasterChef'te günün 2.oyunu olarak seçilen oyun yaratıcılık idi. Bu oyunda ise yarışmacılara verilen ana ürün "susam" oldu. İkinci oyunda yapılan değerlendirmeler toplamında alınan puanlar sonucunda Özgül 21 puan alırken, Serhat ise 23 puan aldı. Böylece Serhat ikinci oyunuda kazanmış oldu.Üçüncü ve son olan oyunda yarışmacılardan istenilen yemek Pekin ördeği oldu. Bu turda yapılan oylama sonucunda ise MasterChef Türkiye yarışmacılarından birinci olan Serhat oldu. Böylece 3 turda da Serhat düelloları başarılı bir şekilde kazandı. MasterChef Türkiye'de 3'lü finale kalan ilk isim Serhat oldu oldu.MasterChef Türkiye yarışmasının çeyrek final haftasında ilk eleme adayı ismi Emir olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ismi Barbaros olmuştu, son bölümde oynanan düelloyu kaybeden isim Özgül ise 3. aday oldu. Yarışmacılar bir sonraki yeni bölümde ise elenmemek için adeta kıyasıya bir mücadele vereceği ise tahminler arasında.