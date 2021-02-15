MasterChef'in İkincisi Barbaros Yoloğlu Cinsel Yönelimini Açıkladı: Gökyüzünü Gökkuşağını İle Boyayacağız

TV8’de yayımlanan ve ekranların sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef Türkiye yarışmasının ikincilikle tamamlayan Barbaros Yoloğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde cinsel tercih hakkında bir itirafta bulundu. Barbaros Yoloğlu yapmış oldu paylaşımda ‘’ Benim aşkım rengarenk’’ Ifadelerini kullandı.

Tarzıyla karakteri ile TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2020 yarışmasına damga vuran ve finale kadar gidip, yarışmayı ikincilikle tamamlayan Barbaros Yoloğlu sosyal medya hesabı üzerinden çok konuşulan bir itirafta bulundu .

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel paylaşım yapan eski yarışmacı, cinsel yönelimi hakkında açıklama yaptı, fotoğrafını paylaşıp altına açıklama yapan Yoloğlu şu ifadelere yer verdi.

''Bu zamana kadar yakından uzaktan herkes nasıl davranmam gerektiğini nasıl düşünmem gerektiğini hatta nasıl sevmem gerektiğini öğretmişler ben de öğrendiğimi zannetmişim. Ama öyle bir şey oluyor ki bildiğim tüm doğrularla yanlışlarım birbirinin içinde denize düşen kar tanesi gibi eriyip kayboldu. Aşk için tek renk verdiler çektiğimiz ve çektirdiğimiz tüm acılar o renk içindi. Benim aşkım rengarenk ve belki bir gün tüm renklerimiz elimizden aldığınızı düşünebilirsiniz bizi fabrika bacalarından çıkan duman renginde mahkum edip zehirlendiğinizi düşünebilirsiniz ama her yağan yağmurun ve esen fırtınanın ardından duracağımız güneşte gökyüzünü gökkuşağı ile boyayacağız.’’ İfadelerine yer verdi.

Barbaros Yoloğu'nun yapmış olduğu bu paylaşımın altına, fanları ve fenomen isimler destek verirken aynı zamanda Masterchef Türkiye 2020 yarışmasının sunucu ve yürü iyilerinden olan Somer Sivrioğlu ise Barbaros Yoloğlu'nub yapmış olduğu bu paylaşımı ‘’ Love is love’’ yorumunu bırakıp gökkuşağı ve kalp emojisi ekledi. Barbaros Yoloğlu yapmış olduğu paylaşımda kendisine ait 2 tane fotoğrafı paylaşıp altına cinsel yönelimi ile ilgili yaptığı açıklamaya binlerce beğeni alırken aynı zamanda çok sayıda yorum geldi. Yoloğlu'nun yapmış olduğu açıklamasının ardından takipçilerinden tam destek geldi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 14:19