MasterChef birincisi kim oldu? Barbaros mu Serhat mı? İşte kazanan !

MasterChef birincisi kim oldu? Serhat mı Barbaros mu?

Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu ile kıyasıya rekabetin kazanının kim olduğu merak ediliyor.Peki kim birinci oldu? Büyük ödül ne ? İşte kazanan isim haberimizde yer alıyor.

MasterChef Türkiye 2020'de nefesler tutuldu finale doğru geri sayım başladı. Bu akşam yayınlanan final bölümü ile MasterChef Türkiye birincisini seçti.Peki kim birinci oldu?

Kazanan isme verilen ödül ise merak konusu oldu. Tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu arasında kıyasıya rekabet!

MasterChef Türkiye'de finalistler son kez yarıştılar. Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu son yemeklerini yaparak yarışmayı tamamladılar. Final yarışması 3 etaptan

oluştu. İlk iki etabın sonunda aralarındaki fark ise 1 puana düşerek Barbaros önde gidiyordu. İzleyiciyi ekrana kilitleyen final bölümünün 3.etabın sonunda şampiyon belli oldu. Canlı yayında son yemeklerini yapan finalistler son kez hünerlerini sergiledi. Peki 3. etapta neler oldu?

Danilo Şef Serhat'a 9 puan ve Barbaros'a ise 8 puan verdi. Böylelikle eşitlenmiş oldu. Puan durumu ise 126-126 oldu.

Mehmet Şef Serhat 'a 9 puan ve Barbaros'a ise 8 puan verdi.

Somer Şef Serhat' 9 puan ve Barbaros' a ise ise 8 puan verdi.

Kazanana verilen ödülen ne?

Kazanana verilen ödül ise kupa ve Jeep oldu.Jeep'in değeri ise yaklaşık 300 Bin TL.

Şampiyon kim olacak?

MasterChef Türkiye 2020'nin kazanan ismi belli oldu. MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu kimin olduğu oylamalarının sonuçları ile ortaya çıkmış oldu. Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu arasında kıyasıya rekabetin kazanı açıklandı.Canlı çekilen program final bölümü ile son kez ekranlara geldi ve kazanan isim açıklandı.

Serhat Doğramacı mı Barbaros Yoloğlu mu?

MasterChef Türkiye'nin şampiyonu oylama sonuçlarına göre SERHAT oldu. MasterChef Türkiye 2020'nin birincisi hem Jeep'in hem de kupanın sahibi oldu.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 12:17