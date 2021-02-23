Mart Ayı Burç Yorumları- Burcunuz Mart Ayında Size Neler Söylüyor?

Mart ayında burcunuzu neler bekliyor? birçok vatandaşımız bunu merak ediyor. Burçlar doğum anımızda gezegenlerin konumlarına göre belirleniyorlar ve tüm yaşamımız boyunca etkileri de devam ediyor. O yüzden bizde sizler için Mart ayına dair ünlü astrogların burç yorumlarını derledik.

Koç

Bir patron veya amir, tüm sıkı çalışmanızı fark etti ve liderlik niteliklerinizi ödüllendirmeye hazır. Size sunulan bonus veya promosyonun keyfini çıkarın. İlişkilerde kendinizi stresli veya sınırlı hissediyor olabilirsiniz. Düşüncelerinizle yalnız kalmak için zaman ayırın. Değişim kaçınılmazdır ve kabul edilmesi en iyisidir. Bu ay iletişim, kısa geziler ve ziyaretler ihtiyaçlarınız artıyor. Kalbinize en yakın olanlarla ilgili hassas konulara dalmış olabilirsiniz. Birine zarar vermekten kaçınmak için konuşmalarınızda dikkatli olun. Sizi, ailenize ve arkadaşlarınıza yaklaştıracak kısa bir seyahat planlanabilir. Bu ay başladığınız şeyin tamamlanmasını sağlayın; aksi takdirde fikirleriniz istenen sonuçları vermeyebilir.

Boğa

Hukuki işler bir yolculuğa çıkmanızı gerektirebilir. Bu yolculuk yurt dışına bile olabilir. Yeni sosyal sahnelerin, taze bakış açılarının ve ruhani yolların tadını çıkarın. Bu, kendinizi açık fikirli hissettiğiniz, belki de yeni bir şeyler öğrenmeye hazır olduğunuz iyi bir şans. Ufukta bir kariyer dönüşümü olabilir. Giderleriniz gelirinizi aşabileceğinden dikkatli olmalısınız. Gelecekte bazı maddi engelleriniz olabilir. Kendi potansiyelinizi ve hedeflerinizin netliğini dürüstçe değerlendirin. Diğer bir deyişle, kesinlik arayışından daha önemli olan şu anda açıklık arayışıdır.

İkizler

Bir ebeveyn veya öğretmen stresli bir dönemden geçiyor olabilir. Göz ardı edilmiş veya suçlanmış hissedebilirsiniz. Rahatlık ve destek sunmaya çalışın. Aynı zamanda kendi sağlığınıza ve iyiliğinize de bakın. Sıkı çalışmanıza devam edin, yakında ödüllendirileceksiniz. Ruh hali değişimleriniz bu ay sizi dış dünyaya karşı savunmasız hale getiriyor. İyi ve kötü şeyler biriktireceksiniz (aslında olayları nasıl algıladığınıza bağlı), başarılı olma şansınızın yüksek olduğu yerlerde aynı zamanda bir aksilik olasılığı da vardır. Hem iyi hem de kötü şeyler yoğun olacağı için hastalık, kaza veya yaralanma olasılığı var.

Yengeç

Bir eş veya partner, önemli bir karar vermenizi bekliyor. Akıllıca düşündüğünüzden ve hareket ettiğinizden emin olun. Para şu anda bir endişe kaynağı olsa da belki de yeni bir kariyer seçeneği biçiminde iyi bir şans yakında kendini gösterecektir. Hukuki bir konuyu çözmek veya bir işe katılmak için bir toplantıya gitmeniz gerekebilir. İç çağrıyı dinleme zamanı. Sezgilerinizin kalbinizi alt etmesine izin verin. İşlerin tam olarak doğru gitmesi konusunda endişelenmeyin. Rotadan sarsılsanız bile kazanan çıkacaksınız. Hâkim olan huzur sizi aydınlatacak. Şimdi şekillenen yeni planlar gelecekte meyve verecek.

Aslan

İş yerindeki anlaşmazlıklar strese neden olabilir. Şu anda karşı karşıya olduğunuz bir engel veya aksaklık, çok sayıda sıkı çalışma ile aşılabilir. Çabanız uzun vadede ödüllendirilecek, bu yüzden düşmanların olumsuz konuşmalarından etkilenmenize izin vermeyin. Çocuklar ve evcil hayvanlar gibi size bağlı olanlara iyi bakın. Para konusunda tutumlu olun. Bu ay arkadaşlarınızla duygusal olarak uyum içinde hissediyorsunuz. Hayırseverlik veya keyfi olsun, şu anda peşinde olduğunuz şeylerde onların arkadaşlıklarını ve desteklerini takdir edeceksiniz. Başkalarıyla olan yoğun bağlarınızın farkına varmak size zevk verir. Arkadaşlarınıza sizin için ne kadar önemli olduklarını söyleyin. Verdikleri cevaplara hayran kalacaksınız.

Başak

Şu anda eşinizden kopuk hissediyor olabilirsiniz. Öyleyse, romantik bir gezi ve birlikte olma şansı için zaman ayırın. İşiniz stres veya kafa karışıklığı kaynağı olabilir. Çalışmanıza yardımcı olacak gelecek planları yapın. Eğlence veya yaratıcı arayışlar için bir gece boş zaman geçirin. Kariyer başarısı önünüzde bekliyor veya yakın. İster yeni bir yön seçin ister yerleşik yolunuzda devam edin ama harika sonuçlar bekleyin. Korkulardan kurtulun ve hayatla yüzleşin. Sıradanlığı olağanüstü hale getirebilirsiniz. Başkalarının önerilerini dinledikten sonra hesaplanmış riskler alın. Sonuçlardan hayal kırıklığına uğramayacaksınız.

Terazi

Evdeki sorunlar, şu anda başarıya giden yolda bir engel gibi gelebilir. Yine de aile için zaman ayırmak çok önemlidir. Evinizde meydana gelecek onarımlar ve tadilatlar kredi almanızı gerektirebilir. Size güvenenler için en iyisini yapın. Çok çalışmaya devam ettiğiniz sürece işiniz hızlanacaktır. Son zamanlardaki inançsızlık ve kafa karışıklığıyla yüzleşmek sizi daha yerleşik bir zihin çerçevesinde bırakıyor. İçsel benliğinizle temasa geçmekle ilgileniyor, iç gözlemci hissediyorsunuz. Ahlak ve sosyal gelenekle ilgili sorular üzerinde düşünülmesi gerekebilir. Beklenmedik bir durum seyahat etmenizi gerektirebilir veya seyahat planlarınıza müdahale edebilir. Şu anda ihtiyacınız olan şey düşünce ve eylemin açıklığıdır.

Akrep

Diplomatik iletişim şu anda anahtar. Bir süredir aklınızda olan küçük kardeşinize ya da büyükanne veya büyükbabanıza ulaşın. İyi dinlemenin, dikkatli konuşmak kadar hayati olduğunu unutmayın. Aklınızı meşgul etmenize ve yaratıcılığınızı ifade etmenize olanak tanıyan yeni fırsatlar sizi bekliyor. Kumar oynamaktan ve anlamsız parasal harcamalardan kaçının. İşte zaferinize giden yol geliyor. Bu ay bir fırsat doğacak.

Başkalarının duygularıyla ilgilenmek bu ay zor olabilir ancak bu ayın tamamı sevgi ve mutlulukla dolu olacak. Hayatı bütün kalbinizle kucaklayın.

Yay

Yeni yatırımlar planlamak için güzel bir ay ve bu ay yeni bir bilgisayar almak veya dil kursuna çevrimiçi olarak kaydolmak ya da YouTube'da tarifler öğrenmek size iyi gelebilir. Bu ay eğitiminize bir yatırım yapın ve gelecekte kâr elde edin. Aklınızdaki parasal endişeleri dile getirin. Bir anne figürü veya bakıcı sizden yardıma ihtiyaç duyabilir.

Elde edilecek çok şey var ve hiçbir şey imkânsız hissettirmiyor. Hedeflerinize odaklanın ve sevdiklerinizin tavsiyelerini dinleyin. Bu ay çevrenizden duygusal karşılıklılık almanız gerekiyor. Kendi kişiliğiniz, coşkunuz ve kararlılığınızla herkesin kalbini kazanacaksınız.

Oğlak

Açık bir iletişim sağlarsanız büyük mutluluklar sizi bekliyor. Nereye ait olduğunuza karar verirken aklınızın size yol göstermesine izin verin. Küçüklerin, iş arkadaşlarının, astların ve hatta kardeşlerin şimdi size ihtiyacı var. Onları dinlemeye ve takdir etmeye hazır mısınız? Büyük planlara girişmek, olumlu sonuçlar verir. Hem dostlar hem de düşman benzeri kişiler size desteklerini sunacak. Fikirleriniz ve çalışma yaklaşımınızda devrim yaratmaya henüz hazır olduğunuzu hissediyorsunuz. Sıkı çalışmanız ve etkili zaman yönetimi ile kazanılan sonuçlar büyüleyici olacak.

Kova

Bir kayıp ya da ayrılık size ağırlık veriyor. Ne hissettiğinizi anlamak için kendinize zaman ayırın. Yardım almak ve ertelemek için büyüklerinize danışıyorsunuz. Dinlenin ve her şeyi derinlemesine düşünün. Bu yalnız kalmak ve sizin neler yaşadığınızı gerçekten anlayan sevdiklerinizle vakit geçirmek için güzel bir zaman. Biraz kafa karışıklığıyla karşılaşsanız da artık bilgi arayışındasınız. Ayrıca çeşitli şekillerde aşkı arıyorsunuz. Kendinizi tek bir tutkuyla sınırlamayın; oyun, dans veya müzik gibi size eşit zevk veren diğer etkinlikleri keşfedin.

Balık

Şimdi yapılan yeni bağlantılar size yakında yeni fırsatlar sunacak. Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte olmanın tadını çıkarırken cazibeniz tam gaz. Dışarı çıkın ve ilginizi çeken kulüplerde veya gruplarda eğlenin. İyi şans yolda! Ev hayatınız şu anda her zamankinden daha sıkıntılı ama bu dışarı çıkıp arkanıza bakmamanız gerektiği anlamına gelmiyor! Sevdiklerinizde konfor ve güvenlik arıyorsunuz. Evde sorunları çözmek için zaman ayırın. Herhangi bir sonuca varmadan önce sakin olun ve iyice düşünün. Bir babayla veya baba figürüyle (patron veya akıl hocası olabilir) aranızda bir çatışma, tartışma veya sinir bozukluğu yaşanabilir.