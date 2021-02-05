Marilyn Manson'un Evinden Tecavüz Odası Çıktı!

Dünya bu haberle adeta sallanıyor, şarkıcı Phoebe Bridgers, cinsel tacizde suçlanan dünyaca ünlü rock yıldızı Marilyn Manson’un evinde tecavüz odası bulunduğunu söyledi. Bridgers, Manson’un evine ziyarete gittiği sırada öğrenmiş olduğu odanın birçok kişi tarafından bilindiğini ifade etti.

Dünyaca ünlü rock yıldızı Marilyn Manson, eskiden nişanlı olduğu Evan Rachel Wood tarafından cinsel taciz ile suçlanmış, cinsel taciz suçlamasından sonra Amerikalıların gündemi haline gelen olay büyük bir yankı uyandırmıştı. Manson, hakkında tam sessizlik oluştu derken bu sefer de skandal bir iddia ile tekrar gündeme geldi.

Genç şarkıcı Phoebe Bridgers, arkadaşları ile birlikte gittiği evde tecavüz odası olduğunu ifade etti, açıklamasına ise bu olaydan birçok kişinin haberdar olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı ‘’ O zamanlar bunu sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm. Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grubumuz biliyordu. Şimdi kendi aralarında uzlaşıp şok olmuş ve dehşete düşmüş gibi davranacaklar, ne kadar acınası bir durum’’. şeklinde bir açıklama yaptı. Çoğu kişinin bu olaydan haberdar olduğunu ama herhangi bir şey söylemediğini ifade etti.

Bu açıklamaların ardından rock yıldızı Marilyn Manson’dan açıklama gecikmedi, yapmış olduğu açıklamada, ‘’Açıkçası sanatım ve hayatım uzun zamandır tartışmaların odağı haline geldi. Ancak benimle ilgili bir son iddialar gerçekliğin korkunç çarpıtmalarıdır’’ ifadelerini kullanırken, Şarkıcının eski eşinden bazı açıklamalar geldi.

Manson’ın eskiden Evli olduğu Dita Von Teese ile Marilyn Manson’un evliliğinin uyuşturucu ve sadakatsizlik üzerine bittiğini ve son günlerde kamuoyunda eski eşi ile ilgili yankı bulan iddiaların, 7 yıl boyunca kişisel deneyimine hiçbir şekilde uyuşmadığını ifade etti, ayrıca eski eş eğer bu söylenenler doğru olsaydı Aralık 2005 tarihinde Marilyn Manson ile evlenmezdim, şeklinde açıklamada bulundu.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 19:00