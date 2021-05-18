Maraşlı’ya Hangi 3 Karakter Veda Etti? Maraşlı Dizisine Veda Zamanı

Tims&B imzalı olarak ATV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Maraşlı isimli televizyon dizisi projesi, dün akşam 18. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son olarak yayınlanan yeni bölümü ile hayranlarını adeta şoka uğratan dizi ilginç gelişmelere sahne oldu. Savaş tarafından kaçırılan Aziz ve İlhan karakterleri Necati'nin kendilerini tuzağa düşürdüğünü anladı fakat artık bu durum için çok geçti. Burak Deniz ve Alina Boz'un rol aldığı dizinin son yayınlanan 18. yeni bölümde üç ana karakterin de projeye veda etmesi beklenilmeyen bir gelişme olarak görüldü.

Dizinin son bölümünde Celal karakterinin tutuklanıp cezaevine gönderilmesi ve hikayede önemli isimlerin gitmesinden sonra dizinin nasıl bir yön izleyeceği merak edildi. Necati hakkındaki büyük gerçeği Savaş karakteri Aziz'den öğrendi ve olaylar bu durum üzerine kuruldu. Necati'nin gerçekte kendi kardeşi olmadığını öğrenmesi üzerine Savaş acı şekilde bir intikam aldı. Türel ailesinin ilerleyen bölümlerde nasıl bir yön izleyeceği neler yapacağı ve sonraki gelişmeler dizinin izleyici kitlesi tarafından merak edildi. İçinde çok güçlü bir intikam duygusu olan Savaş, en sonunda İlhan'ı ve Aziz’i sandalyede elleri bağlı bir şekilde otururken bıçakladı.

Necati, Savaş’ın söylemiş olduğu Aziz'in yıllar önce DNA testi yaptırdığını ve Ömer'in oğlu olmadığını söylemesi üzerine Necati büyük bir şok yaşayıp bu duruma inanmadı. Savaş’ın tam onu vurmak üzereyken Suat tarafından kurtarılmasına izleyici kitlesi de çok şaşırdı. Hızlı bir şekilde evine dönen karakter, DNA raporunu gördü ve Aziz'in babası olduğu hakkındaki gerçeği öğrendi. Savaş'ın elinde bulunan babası ve kardeşi İlhan'ı kurtarmak adına Maraşlı hızlı bir şekilde harekete geçti. Fakat Savaş, olay yerine gittiği zaman Savaş, ikisini de çoktan öldürmüştü. Necati karakteri ise kendi ailesine yıllarca ihanet ettiğini anlayıp vicdan azabı çekti ve sonunda kendini asarak bu durumdan kurtarmak istedi.