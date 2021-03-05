Maraşlı’da Sürpriz Olaylar Bitmiyor

Atv ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı, yayın hayatına emin adımlar ile devam etmekte. Bu sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alan dizi, oyuncuların performansları ve senaryo ile ilgi çekiyor. Alina Boz ve Burak Deniz’in başrollerinde olduğu başarılı yapım, her yeni bölümünde hikaye ile ilgili yeni gelişmeler sunuyor. Dizinin seyirci kitlesi de derinleşen hikaye içine daha çok çekilip izlemeye devam ediyor.

Henüz 8 bölümü ile ekranlara gelen başarılı dizi, yeni bölümü ile de merak edilmekte. Celal ve Mahur karakterlerinin arasında var olan uyum izleyicileri memnun ederken etkileyici sahnelerde Maraşlı’ya bir artı puan olarak dönüyor. Ancak projenin son bölümünde yeni bir döneme giriş yapıldığı izlenimi verilmişti.

İstihbaratın bir elemanı olduğu anlaşılan Maraşlı, Mahur’u 6 ay boyunca takip etmiş ve yakınlaşmaları için çalışmıştı. Ancak Mahur’u en zayıf halka olarak gören Maraşlı, ona aşık olması ile beklenmedik olaylar içerisinde kendini buldu. Mahur yurt dışına gittiği zaman istihbarat, Maraşlı ile bir ilişkileri kalmadığını söyleyecek idi. Ancak Mahur yaptığı hamleler ile bu denklemi değiştirdi. İşte detaylar…

Mahur’un uçağa binip New York’a gittiği sanılıyor idi. Ancak bu durumun asılsız olduğu yeni bölüm fragmanında anlaşıldı. 9. bölüm 2. fragmanda görüldüğü üzere Mahur’un yurt dışına gitmediği anlaşıldı. Maraşlı’ya karşı hissettiği duygular, Mahur’un gitmesini engelledi. Dizinin erkek başrolü Maraşlı ise oyununa devam ediyor ve çok sevdiği kızı Zeliş’i bu duruma getirenleri bulmaya çalışıyor. Türel ailesi içerisinde araştırmalarını sürdüren Maraşlı, kimin bu pis olay içerisinde olduğunu öğrenmek istiyor.

Mahur ve Maraşlı’nın birbirlerine sarıldıkları an ise ikisi arasında bir aşkın başlayacak üzere olmasını göstermekte. Yayınlanan ön tanıtım videoları ile seyirci yeni bölümü izlemek için sabırsızlanıyor. Sevilen dizi Maraşlı’nın yeni bölümü hayranları ekranlara kilitleyecek.