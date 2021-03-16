Maraşlı’da Rüya Sanılan Gerçek Çıktı! Mahur Vuruldu

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan başarılı dizi Maraşlı, dün akşam 10. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde izleyicileri heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun yer aldığı Maraşlı’da seyirci kitlesi projeyi izlediği zaman ekranlara kilitlendi. Dize hayranlarının adeta nefeslerini tutarak izlediği yeni bölümde inanılmaz olaylar meydana geldi.

En önemli olaylardan biri Mahur'un, Maraşlı’nın kendisine karşı olan duygularından emin olmak adına tekrar bir konuşma yapması idi. Maraşlı, Mahur’a ona aşık olduğunu tekrar itiraf etti. Ancak beraber olamayacaklarını da ekledi. Diğer taraftan Mahur da Maraşlı’yı seviyor ancak onun beraber olamayacaklarını söylemesi karşısında bu durumu anlayamıyor. Yine de Maraşlı2nın verdiği mesafeyi koruma kararını istemeyerek kabullenen Mahur, içindeki aşk ile kavruluyor.

Iki aşığın birbirlerini sevdiklerini itiraf etmelerinden sonra kurşun yağmuruna tutulması ise dizinin en önemli aksiyon sahneleri arasında yer aldı ve izleyici nefeslerini tutarak bu sahneleri izledi. Atölyede gerçekleşen bu konuşmalar ardından dışarı çıkan ikili, düşmanları tarafından adeta kurşun yağmuruna tutuldu ve kötü bir olay yaşandı. Mahur'un karnından vurulduğu anlaşılan dizide izleyici bu duruma çok üzüldü.

Maraşlı’nın rüyasında ki olay bu şekilde gerçek oldu. Mahur ile sorgu odasında görüştüklerini ve o sırada kızın karnından kan aktığını rüyasında görmüştü. Ancak ilerleyen dakikalarda bu olayın gerçek olması Maraşlı'da yapılan bir ters köşe olarak değerlendirildi. Mahur'un karnından vurulduktan sonra kanlar içerisindeki hali ve Maraşlı’ya sarılıp ben senin yüzünden öleceğim sözlerini sarf ettiği sahne dizinin fragmanında yer tutuyor idi.

İzleyici kitlesi bu fragmanı gördüğü zaman bunun bir rüya olmasın istemişti ancak yeni bölümün son sahnesinde bunun gerçek olduğu anlaşıldı. Bu da demek oluyor ki Maraşlı’nın korktuğu başına geldi. Atv’de yayınlanan dizinin yeni bölümü merak içerisinde bekleniyor.

Birbirlerine aşklarını itiraf ettikten sonra atölyeden ayrılan ikili kurşun yağmuruna tutulmuş ve Mahur karnından vurulmuştu. Maraşlı, Mahur'un arabada kaçarken vurulduğunu gördüğünde ise ona bazı telkin sözlerinde bulundu ve “Mahur benim dünya güzelim, ölmeyeceksin. Korkma yetiştireceğim ben seni kurban olurum.” şeklinde ifadeleri dizi hayranlarını oldukça mutlu etti.