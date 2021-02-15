Maraşlı Yeni Bölüm Savaş Aziz’i Tehdit Ediyor! Aziz Maraşlı’yı Öldürecek Mi?

ATV ekranlarında Maraşlı isimli dizi yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlanıyor. TIMS&B Productions yapımı ile ekranlara verilen Maraşlı, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar tarafından üstlenilen yapımcılık ile senaryoya hayat veriyor. Dizinin başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz paylaşırken sevilen dizinin yeni bölümündeki gelişmeler oldukça dikkat çekici. Geceye damgasını vuracak olan olay ise Savaş’ın Maraşlı hakkında ölüm emrini vermesi olacak. İşte Burak Deniz ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümü hakkında en güncel gelişmeler ve dikkat çekici detaylar...

İki başarılı ismin başrollerini paylaştığı dizinin ekrana gelecek olan yeni bölümünde Mahur’un hayatını kaybeden annesinin gizlice kayıt altına aldığı videonun tamamı Aziz tarafından izlenecek. İzleyici kitlesi Mahur’un annesinin video kaydında söylemek istediği ancak gizli bir şekilde açıkladığı sır hakkında gerçekleri öğrenmek isterken Savaş, Aziz’e tehditler savuracak. Savaş’ın Aziz’i tehdit ettiği sırada Maraşlı’yı eğer söylediği gibi öldürmez ise Mahur’un vefat eden annesinin video kaydını Mahur’a izleteceği haberini verecek. Heyecanlı bir şekilde sahnelenecek olan yeni bölümde karanlık bir geçmişe sahip olan Aziz, Maraşlı ve Mahur arasında yapacağız seçim ile izleyicilere nefeslerini tutturacak. Heyecan ile takip edilmekte olan Maraşlı, yeni bölümü ile akşam saatlerinde Atv ekranlarında yayınlanacak.

Aziz’in geçmişinde karanlık izler bulunuyor. Savaş tarafından tehditlere uğrayan Aziz, Maraşlı’yı gerçekten öldürecek mi? Dizideki tüm şüpheleri üzerine çeken Aziz’i dikkat ile inceleyen Maraşlı, neler yapacak? Maraşlı’nın yeni bölümü yüksek temposu bilinmeyen gelişmeleri ile farklı sahneler ile birlikte dizinin hayranlarına heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Her hafta soluk soluğa saatler yaşatan Maraşlı’da, akşam saatinde yayınlanacak olan yeni bölümde cevabı bilinmeyen sorular yanıt bulacak. Henüz ilk bölümlerini ekrana getirmesine rağmen seyirciler tarafından oldukça sevilen dizi Maraşlı’nın senaryosu Ethem Özışık, Pelin Gülcan Metu ve Ercan Uğur tarafından yapılmakta iken projenin yönetmenliği ise Arda Sarıgün tarafından üstlenilmektedir. Başrol oyuncuları kadar dizinin tüm kadrosu birbirinden başarılı isimler ile dolu olan dizi, her Pazartesi akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaktadır.