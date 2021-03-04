Maraşlı ve Mahur İlişkisi Ne Olacak? Mahur Yurt Dışından Ne Zaman Dönecek?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı, her yeni bölümü ile izleyici kitlesini ekran başına kilitliyor. Yarı Rus yarı Türk olan başarılı isim Alina Boz ile ekranların aranılan yüzü Burak Deniz ise dizinin başrollerini paylaşıyor. Boz’un hayat verdiği Mahur karakteri ile Deniz’in canlandırdığı Maraşlı karakteri, dizinin yayınlanan son bölümlerinde eskiye göre daha çok yakınlaşmıştı. İkili arasında artan duygusallık projenin hayranlarının beğenisini topladı. Ekranlara gelen ilk 8 bölümü ile dikkatleri üzerine çeken Maraşlı, yeni bölümünü ekranlara getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte dizi hakkında son gelişmeler!

Farlı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğenilerek izlenen dizi Maraşlı’nın reyting oranları da güzel sonuçlar getirmekte. Atv ekranlarının sevilen projesi olan Maraşlı, henüz 8 bölümünü ekranlara taşımasına rağmen kemik izleyici kitlesini oluşturdu bile. Ancak son bölümde de anlaşıldığı gibi dizide yeni bir dönem başlamak üzere ve bazı belirsizlikler mevcut.

Alina Boz tarafından hayat verilen Mahur karakterinin yurt dışına çıkması dizi içerisinde bazı problemlerin çıkmasına yol açtı. İzleyici kitlesi Mahur ve Maraşlı’nın ilişkisinin ne olacağını düşünüyor. Yaşanan tüm gelişmeler ardından Maraşlı, Türel ailesi ile tüm ilişkisini kesmişti ancak bu şekilde ev içinde dönen hadiseleri nasıl öğreneceği merak konusu oldu. Mahur’un artık uzaklarda olması ikilinin ilişkisini sekteye uğratırken Maraşlı’nın ne yapacağı da merak konusu oldu. Diğer taraftan Necati’nin Ömer’in katili olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sır ile baba- oğul ilişkisinin de nasıl ilerleyeceği tartışma konusu oldu. Bununla birlikte dizinin kötü adamı Savaş’ın da kirli işleri Türel ailesini zorlamaya devam edecek…

Atv ekranlarının sevilen dizisi ve Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez projesi haline gelen Maraşlı, 8 bölümünü geride bıraktı ve kemik izleyici grubunu oluşturdu. 9. Bölümünün ekranlara gelmesi beklenen dizinin ön tanıtım videosu ise dijital mecralarda dizinin hayranları ile buluştu. Artık birbirlerinden uzak olan Maraşlı ve Mahur, ruhsal sorunlar geçirmekte. 8 Mart tarihinde yayına verilecek olan Maraşlı’nın yeni bölümü için seyirci kitlesi sabırsızlanıyor.