Maraşlı ve Mahur Evleniyor Mu? Yeni Bölümde Sürpriz Teklif!

Maraşlı dizisi Pazartesi akşamlarının artık bir vazgeçilmezi haline geldi. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı dizinin hem senaryosu hem de oyuncuların başarılı performansı izleyicilerin dikkatini çekerken dizideki diğer karakterlerin de her birinin ayrı bir hikayeye sahip olması dizinin orijinalliğini arttırır durumda. 1 Şubat akşamında 4. yeni bölümü ile ekranlarda seyirci ile buluşacak olan dizi, henüz 3 bölüm yayınlamasına rağmen hem çok izlenenler arasına girdi hem de oldukça yüksek reyting oranlarına sahip.

Pazartesi akşamı 4. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin izleyicileri Maraşlı’yı heyecan ile beklerken yeni bölümde yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. 1 Şubat akşamı hayranları ile buluşacak dizinin fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanı heyecan ile izleyen takipçiler dizinin 4. bölümünü izlemek için sabırsızlanıyor. Yeni bölümde Mahur’un Maraşlı’ya sürpriz bir teklifte bulunacağı ise öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Henüz teklifin içeriği bilinmezken Mahur’un Maraşlı’ya olan teklifi aynı zamanda Zeliş’in de hayatını çok etkileyecek. Ve bu duruma izleyiciler de çok şaşıracak. Peki 4. bölümde neler yaşanacak? Yeni bölümde yaşanacak olaylardan en önemlilerinden biri ise kızı Mahur’u kurtarmak için giden babası ve abileri Aziz Türel'in, Necati'nin ve İlhan'ın alevler içinde elleri bağlı bir şekilde bulundukları arabadan kurtulmayı başarmaları olacak. Ancak Necati o gün yaşadıklarını asla unutmayacak ve hep hatırlayacak.

Bununla birlikte yeni bölümde Maraşlı, Mahur’u kaçıran Savaş’ı köşeye sıkıştırmayı başaracak. Kötü adam Savaş ise Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumlarını ekmek için çaba gösterecektir. Bunu yaparken de babasının eski ortağı olan Ömer Bey'den bahsedip Mahur'un psikolojisini bozacak hareketlerde bulunacaktır. Mahur ise Savaş’ın anlattıklarından çok etkilenip şüpheye düşecektir. Ömer'in kim olduğunu ve neden öldüğünü merak edip araştırmaya koyulacak ve ardından Maraşlı ile dertleşmeye başlayacaktır. Aynı zamanda Mahur'un içinde büyük bir acı vardır. Çünkü onu öldürmek isteyen kişi kendi ailesindendir ve bununla yüzleşip mücadele etmek ise çok acı verici bir olaydır. Fragmanda görülen bir diğer olay ise Mahur'un sadece Maraşlı’nın yanında güvende hissettiğini söylemesidir. Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölüm sabırsızlıkla beklenmektedir.