Maraşlı Neden Yok? 5 Nisan Maraşlı Final Mi Yaptı?

Başrolleri yarı Türk yarı Rus oyuncu Alina Boz ve sevilen isim Burak Deniz’in paylaştığı Maraşlı dizi projesi yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren seyirci kitlesinin gözdesi oldu. Başrol oyuncularının yanı sıra kadroda bulanan her ismin kendine özgü ayrı bir hikaye ile izleyici karşısına çıkması dizi için artı bir puan iken sergilenen performanslar da her yeni bölümde takdir topluyor. Mahur ve Maraşlı, diğer bir deyişle Celal karakterleri başlarına gelen acı olaylar ile yüzleşmeye çalışırken diğer taraftan da aşklarını yaşamaya çalışıyor. Ancak bu aşk adeta imkansız çünkü her ikisi de zor hayatlar yaşıyor. Buna rağmen Boz tarafından hayat verilen Mahur karakteri ilişkilerine bir şans verip bunu başarabileceklerini düşünse de işler Celal cephesinde daha farklı şekilde yorumlanıyor.

Maraşlı, Mahur karakterinin aksine bu aşkın olmaması gerektiğini ve çok zorlanacaklarını düşünüyor ancak içinde yanıp tutuşan aşk ise ona duygularının peşinden git diyor. Mahur’un ailesi, Maraşlı’nın kızı Zeliş ve yine Maraşlı’nın işi ve Savaş faktörleri gibi pek çok faktör ikiliyi engellerken aşkları daha da büyüyor ve çift birbiri olmadan yapamaz hale geliyor. Ancak tüm bu heyecanlı olaylar devam ediyor iken dizi setinden üzücü bir haber geldi.

Seyirci kitlesinin nefeslerini tutarak izlediği televizyon dizisi projesi Maraşlı, edinilen son bilgilere göre yeni bölümünü ekranlara getirmeyecek. Mahur ve Maraşlı arasındaki ilişkinin hangi yöne evrileceği ve yaşanabilecek yeni gelişmeler merak konusu olurken dizinin Pazartesi akşamında yeni bölümünü ekranlara getirmeyeceği bir yıkım yarattı.

Edinilen son bilgilere göre Atv ekranlarının gözde dizisi Maraşlı, Pazartesi akşamında her hafta olduğu gibi dizinin yeni bölümünü ekranlara getirmeyecek. Yeni bölüm yerine özel bölüm ile Atv ekranlarında seyirci karşısına çıkacak dizi, bu kararı ile hayranlarını oldukça üzdü. Yaşanan bu olay gözde dizinin final yapıp yapmayacağını gündeme getirirken seyirci bu ihtimalin gerçekleşmemesi için yorumlarda bulundu. Yeni bölüm yerine özel bölümün ekranlara verilmeyecek olmasının gerçek sebebi ise korona virüs olarak açıklandı ve ilerleyen haftalarda Maraşlı’nın yeni bölümlerinin yayınlaması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 16:21