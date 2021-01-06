Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisinin konusu ve oyuncuları!

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Maraşlı dizisi için geri sayım başladı. Maraşlı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı ve yayın günü belli oldu. Tanıtım yayınları oldukça ilgi uyandıran Maraşlı dizisinde Burak Deniz'in canlandırdığı Maraşlı karakterinin "Maraşlı değil Kahramanmaraşlı" sözleri ise oldukça dikkat çekti. İzleyici merakla Maraşlı dizisinin yayınlanmasını bekliyor. Dizinin çekimleri İstanbul'da hızla devam ediyor. Peki Maraşlı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Tims&B Productions, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar 'ın yapımını üstlendiği Maraşlı dizisinin senaryosunu Ethem Özışık , Ercan Uğur ve Hakan Bonoma kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Arda Sarıgün oturuyor.

Maraşlı dizisinin kadrosunda hangi ünlü oyuncular yer alıyor?

Alina Boz, Burak DenizKerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Cengiz Sezgin, Melis İşiten, Ahmet Varlı, Abdül Süsler, Neslihan Acar ve Cemil Büyükdöğerli gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak?

Maraşlı dizisinin yayın tarihi belli oldu. İlk fragmanı ile büyük ilgi uyandırmayı başaran Maraşlı dizisine geri sayım başladı. Maraşlı dizisi 11 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de ATV'de başlıyor.

Maraşlı dizisinin konusu ne?

Maraşlı dizisinde Alina Boz "Mahur" karakterini canlandırırken Burak Deniz ise "Maraşlı" karakterini canlandıracak. Maraşlı eski bir askerdir. Kızı Zelış'in ölümünün acısını yaşamaktadır. Geçimini açtığı sahaf dükkanı ile sağlamaktadır. Mahur'un dükkana gelmesi ile tanışırlar. Mahur istemeden bir olayı karışır ve Maraşlı tarafından kurtarılır. İkilinin ilk bağı böyle oluşur. Dizide aksiyon ve aşk ön plandadır. Maraşlı oldukça cesaretli ve adaletli bir karakterdir. Maraşlı dizisinde Burak Deniz'in canlandırdığı Maraşlı ve Alina Boz'un canlandırdığı Mahur karakterinin tutkulu aşkları gözler önüne serilecek.

Maraşlı dizisi ilk bölümü ile 11 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de ATV'de başlıyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 15:24