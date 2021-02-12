Maraşlı Mahur Son Yaptığı ile Tepki Topladı

ATV dizisinin gündemden düşmeyen dizisi Maraşlı’da Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, son dönemin en çok konuşulan kadın yıldızlarından biri haline geldi. Paramparça isimli proje ile televizyon ekranlarında yer alan genç oyuncu Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisi ile de ilgi toplamıştı. Rol aldığı projeler ile adından söz ettirip yapımcıların gözdesi haline gelen Alina Boz, son olarak Burak Deniz ile birlikte dizinin başrollerini paylaştığı Maraşlı’da dikkat çekmeye devam ediyor. Rol aldığı projeler ile kariyer basamaklarını bir bir çıkan Boz, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. İşte Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren Alina Boz ile ilgili son gelişmeler…

Başarılı oyuncu Burak Deniz ile başrollerini paylaştığı dizide ilgi çeken sahnelere imza atan genç oyuncu, dergilerin kapak kızı da oluyor. Son olarak rol arkadaşı olan Burak Deniz ile birlikte bir dergiye verdiği pozlar sosyal medyada magazin gündemini sallarken Alina Boz başarılı oyunculuk performansı ve güzelliği ile ilgi toplamakta. Türk bir baba ve Rus bir annenin kızı olan Alina Boz, başarılı oyunculuk performansı ile kariyerinde başarılı bir şekilde adım adım ilerliyor. Rol aldığı her bir proje ile kariyerinde daha da yükselen oyuncu, son dönemde dizilerin aranılan yüzü oldu. Atv'de yayınlanan Maraşlı dizisi ile birlikte Burak Deniz ile ekranlarda uyumu yakalayan oyuncu, aynı zamanda Netflix’te yayınlanan “Aşk 101” ve devamı olan “Aşk 102” dizisi ile de çok konuşulmuştu. Paramparça ile tanınan başarılı oyuncu, yıllar içerisinde oyunculuk performansını geliştirdi ve yapımcılarının gözdesi olan bir isim haline geldi. Maraşlı’da dizinin başrolünü oynarken oyunculuk performansı kadar duru güzelliği ile de övgüleri üzerine toplayan Alina Boz’un paylaştığı fotoğraflar takipçilerinden beğeni topladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına kalp bırakan Rojda Demirer ise dizide Alina Boz’un üvey annesi rolünü canlandırıyor. Dizide araları kötü olan ikilinin set dışında iyi anlaştıkları bu paylaşım ile ortaya çıktı. Oyuncu Alina Boz’un son olarak üst kısmı çıplak bir şekilde poz vermesi takipçilerinin ilgisini çekerken oyuncu siyah eldiveni ile dekoltesini kapatarak fotoğrafını paylaştı.