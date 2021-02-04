Maraşlı Mahur Bu Kez Şaşırttı! İşte O Ayrıntı

Atv ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı’nın kadın başrol oyuncusu Alina Boz hayat verdiği “Mahur” karakteri ile adından söz ettirmekte. Sergilediği başarılı oyunculuk performansı ile izleyicilerden takdir toplayan genç oyuncu, yaptığı paylaşım ile hayranlarını bilgilendirdi. Oyuncunun Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda tecrübe ettiği üzüntüyü takipçileri ile paylaşan Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz, 9 ay önce yaşadığı olayın benzerini yaşadı. Bir süre önce de aynı olayı yaşayan oyuncunun, tekrar köpeğini kaybettiği öğrenildi.

Paramparça isimli dizi ile adını duyuran ve sonraki projeleri ile de başarı basamaklarını bir bir tırmanan Alina Boz, rol aldığı projeler ile seyircinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Netflix’te yayınlanan Aşk 101 isimli projeden sonra Maraşlı’da rol almaya başlayan oyuncu ekranların sevilen yüzü haline geldi.

Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile başrollerini paylaştığı proje gündemden düşmemekte. Sosyal medya aracılığı ile de adında çok söz ettiren dizi, hayranlarından da beğeni dolu mesajlar alıyor. Alina Boz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine üzücü bir haber verdi. Çok sevdiği köpeği Ivy’yi kaybettiği haberini sevenleri ile paylaşan oyuncu bu kez hayranlarını güldürmedi.

Alina Boz, huzur içinde uyu güzeller güzeli notu ile paylaştığı fotoğrafa siyah kalp emojisini de ekledi. Çok sevdiği köpeği ile birlikte çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, üzücü haberi takipçileri ile paylaştı.

Geçtiğimiz sene Nisan ayında bir başka köpeğini de kaybettiği bilinen oyuncu tekrardan aynı acıyı yaşadı. Oyuncunun köpeği Ivy’nin bir süredir hasta olduğu haberi de öğrenildi. Boz, köpeğine ona koşulsuz sevgiyi öğrettiği için teşekkür etti. Her zaman onun için kalbinin en özel yerinde kalacağı bilgisini paylaşan oyuncu, huzur içinde uyu pamuk kalplim notunu ekleyerek takipçilerine acı haberi verdi.